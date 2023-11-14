В «Пари НН» прокомментировали слухи об интересе к Севикяну со стороны ЦСКА

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал слухи об интересе ЦСКА к полузащитнику Эдгару Севикяну.
Недели не проходит, чтобы по Эдгару не было либо слуха, либо запроса от клубов РПЛ, от зарубежных команд. Мы понимаем, что Севикян — звезда топ-уровня. Но пока всё это лишь рассуждения, слухи. Эдгар хорошо себя проявляет в команде, является очень важным, знаковым игроком. Каких-то переговоров, которые были бы близки к завершению, нет.
Готовы ли в «Пари НН» расстаться с Севикяном зимой в случае конкретного предложения? Наш ключевой принцип в стратегии, честный по отношению к нам и игрокам: развивается футболист — развивается клуб. Если эта синергия произойдёт, если кто-то получит большую возможность для развития, чем в нашем клубе, то в случае перехода «Пари НН» должен иметь дополнительный процент нашего развития. Это должно быть двусторонним движением. Самое главное, чтобы работал принцип «выиграл-выиграл». И футболист, и клуб.
Ну да Бог с ним с Давидом, речь об Эдгаре, если из всего сказанного выделить тезис: "Самое главное, чтобы работал принцип «выиграл-выиграл». И футболист, и клуб", то можно сделать вывод, что Малик-Гусейнов не прочь продать своего лидера в это зимнее трансферное окно, главное за сумму, устраивающую клуб, а кто это будет ЦСКА или другой представитель РПЛ, а может даже и зарубежный для нижегородцев неважно, и они готовы рассмотреть любое выгодное предложение. Болейте за своих, а не против чужих!
Ну да Бог с ним с Давидом, речь об Эдгаре, если из всего сказанного выделить тезис: "Самое главное, чтобы работал принцип «выиграл-выиграл». И футболист, и клуб", то можно сделать вывод, что Малик-Гусейнов не прочь продать своего лидера в это зимнее трансферное окно, главное за сумму, устраивающую клуб, а кто это будет ЦСКА или другой представитель РПЛ, а может даже и зарубежный для нижегородцев неважно, и они готовы рассмотреть любое выгодное предложение. Болейте за своих, а не против чужих!