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В «Пари НН» прокомментировали слухи об интересе к Севикяну со стороны ЦСКА

вчера, 20:39

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал слухи об интересе ЦСКА к полузащитнику Эдгару Севикяну.

Недели не проходит, чтобы по Эдгару не было либо слуха, либо запроса от клубов РПЛ, от зарубежных команд. Мы понимаем, что Севикян — звезда топ-уровня. Но пока всё это лишь рассуждения, слухи. Эдгар хорошо себя проявляет в команде, является очень важным, знаковым игроком. Каких-то переговоров, которые были бы близки к завершению, нет.

Готовы ли в «Пари НН» расстаться с Севикяном зимой в случае конкретного предложения? Наш ключевой принцип в стратегии, честный по отношению к нам и игрокам: развивается футболист — развивается клуб. Если эта синергия произойдёт, если кто-то получит большую возможность для развития, чем в нашем клубе, то в случае перехода «Пари НН» должен иметь дополнительный процент нашего развития. Это должно быть двусторонним движением. Самое главное, чтобы работал принцип «выиграл-выиграл». И футболист, и клуб.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:05
говорит красиво,
даже слишком красиво !
протон
протон
вчера в 23:12
Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов: "... Мы понимаем, что Севикян — звезда топ-уровня...."
Роналду с Месси наверное сейчас просто испугались новой звезды из России.......и начали усиленно тренироваться!
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:24, ред.
Севикян — звезда топ-уровня! И Малик-Гусейнов туда же, был бы он звездой топ-уровня играл бы в АПЛ или в Бундеслиге, или на худой конец и дальше в Ла Лиге, а так, после Леванте выступает всего лишь в клубе из второй половины РПЛ. Этак каждый Генеральный директор любого нашего футбольного клуба может назвать лидера своей команды топ-звездой.

Ну да Бог с ним с Давидом, речь об Эдгаре, если из всего сказанного выделить тезис: "Самое главное, чтобы работал принцип «выиграл-выиграл». И футболист, и клуб", то можно сделать вывод, что Малик-Гусейнов не прочь продать своего лидера в это зимнее трансферное окно, главное за сумму, устраивающую клуб, а кто это будет ЦСКА или другой представитель РПЛ, а может даже и зарубежный для нижегородцев неважно, и они готовы рассмотреть любое выгодное предложение. Болейте за своих, а не против чужих!
Интерес
Интерес
вчера в 21:22
Не нужен.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 21:16
Слухи. ЦСКА интересуется то Суторминым из Зенита, теперь и Севикяну (ПНН ).
Хорошие трансферы любят тишину.
Scorp689
Scorp689
вчера в 20:59
Фармацевт пришёл в бюджетный клуб зарабатывать...
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