В «Пари НН» прокомментировали слухи об интересе к Севикяну со стороны ЦСКА

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал слухи об интересе ЦСКА к полузащитнику .

Недели не проходит, чтобы по Эдгару не было либо слуха, либо запроса от клубов РПЛ , от зарубежных команд. Мы понимаем, что Севикян — звезда топ-уровня. Но пока всё это лишь рассуждения, слухи. Эдгар хорошо себя проявляет в команде, является очень важным, знаковым игроком. Каких-то переговоров, которые были бы близки к завершению, нет.

Готовы ли в «Пари НН» расстаться с Севикяном зимой в случае конкретного предложения? Наш ключевой принцип в стратегии, честный по отношению к нам и игрокам: развивается футболист — развивается клуб. Если эта синергия произойдёт, если кто-то получит большую возможность для развития, чем в нашем клубе, то в случае перехода «Пари НН» должен иметь дополнительный процент нашего развития. Это должно быть двусторонним движением. Самое главное, чтобы работал принцип «выиграл-выиграл». И футболист, и клуб.