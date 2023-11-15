В «Черноморце» объяснили назначение Гаранина на пост наставника команды

Генеральный директор «Черноморца» Валентин Климко рассказал, почему новым главным тренером новоросийского клуба стал .

Приняли решение назначить Вадима Гаранина на пост главного тренера клуба. Мы ведём как футболистов, так и тренеров. В Гаранине нас подкупает то, что он проповедует футбол, который хотят видеть наши болельщики и жители города, — атакующий стиль. Он показал свою работу в «Енисее», «Сочи». Что немаловажно, он умеет работать с молодёжью и раскрывать молодых футболистов. Для нас это тоже важно с учётом тех задач, которые стоят перед клубом.

Вадим Вячеславович отнёсся к предложению по-деловому. Подумал. Он сказал, что следил за проектом «Черноморца», что ему интересны наши задачи. Поэтому мы понравились друг другу. Попытаемся сделать так, чтобы это пошло во благо «Черноморцу» и новороссийскому футболу.