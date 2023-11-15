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В «Черноморце» объяснили назначение Гаранина на пост наставника команды

вчера, 15:32

Генеральный директор «Черноморца» Валентин Климко рассказал, почему новым главным тренером новоросийского клуба стал Вадим Гаранин.

Приняли решение назначить Вадима Гаранина на пост главного тренера клуба. Мы ведём как футболистов, так и тренеров. В Гаранине нас подкупает то, что он проповедует футбол, который хотят видеть наши болельщики и жители города, — атакующий стиль. Он показал свою работу в «Енисее», «Сочи». Что немаловажно, он умеет работать с молодёжью и раскрывать молодых футболистов. Для нас это тоже важно с учётом тех задач, которые стоят перед клубом.

Вадим Вячеславович отнёсся к предложению по-деловому. Подумал. Он сказал, что следил за проектом «Черноморца», что ему интересны наши задачи. Поэтому мы понравились друг другу. Попытаемся сделать так, чтобы это пошло во благо «Черноморцу» и новороссийскому футболу.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:12
может, и получится
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:49
А что тут объяснять, неудовлетворительные результаты с Зыряновым , которые не устроили руководство клуба .
drug01
drug01
вчера в 16:39
Черноморец славный футбольный клуб, у которого богатая история желаем чтобы игра наладилась!
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