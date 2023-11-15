Зырянов: «Моя отставка из „Черноморца“ — решение руководства команды»

Российский специалист прокомментировал свою отставку с поста главного тренера новороссийского «Черноморца».

Моя отставка из «Черноморца» — решение руководства команды. Меня просто поблагодарили за работу. Наверное, они не удовлетворены игрой и результатом. В первую очередь результатами, потому что задачи у команды очень высокие, надо побеждать практически в каждом матче и бороться за высокие места, поэтому такой итог. Когда тебя назначают тренером, всегда нужно ждать, что когда-нибудь тебя уволят. Конечно, я ожидал, что это когда-то произойдёт, но случилось это сейчас.

Своё будущее сейчас не комментирую. Пока я закрываю дела в Новороссийске.