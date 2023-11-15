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В «Черноморце» объяснили отставку Зырянова

вчера, 13:17

Генеральный директор новороссийского «Черноморца» Валентин Климко назвал причину отставки Константина Зырянова с поста главного тренера.

У нас есть правление — решение об отставке принято им. С Константином Георгиевичем и тренерским штабом решили расстаться исключительно из-за того, что «Черноморец» находится не на том месте, где поставлена задача находиться. А задача — идти не ниже 10-го места. Нет результата, значит, что-то надо менять. Прежде всего за результаты команды, как везде и всегда, отвечает тренерский штаб. Поэтому принято такое решение.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 13:41
тренер есть, а результата нет
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:29
Другими словами... таких орлов на рынке много...
Гость
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