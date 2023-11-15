«Унион» сообщил о расставании с главным тренером Урсом Фишером

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вчера, 12:36

покинул пост наставника берлинского «Униона» по обоюдному согласию сторон. Решение было принято в ходе личной беседы главного тренера с президентом клуба Дирком Цинглером.

Фишер возглавлял «Унион» с лета 2018 года. Швейцарский специалист является самым успешным тренером в истории берлинского клуба. В свой первый же сезон он вывел команду в Бундеслигу. Также при Фишера «Унион» впервые сыграл в еврокубках. В прошлом сезоне команда заняла историческое четвёртое место и сейчас принимает участие в розыгрыше Лиги чемпионов.

На данный момент «Унион» идёт на серии из 14 матчей без побед во всех турнирах. В Бундеслиге команда из Берлина занимает последнее 18-е место.