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«Унион» сообщил о расставании с главным тренером Урсом Фишером

вчера, 12:36

Урс Фишер покинул пост наставника берлинского «Униона» по обоюдному согласию сторон. Решение было принято в ходе личной беседы главного тренера с президентом клуба Дирком Цинглером.

Фишер возглавлял «Унион» с лета 2018 года. Швейцарский специалист является самым успешным тренером в истории берлинского клуба. В свой первый же сезон он вывел команду в Бундеслигу. Также при Фишера «Унион» впервые сыграл в еврокубках. В прошлом сезоне команда заняла историческое четвёртое место и сейчас принимает участие в розыгрыше Лиги чемпионов.

На данный момент «Унион» идёт на серии из 14 матчей без побед во всех турнирах. В Бундеслиге команда из Берлина занимает последнее 18-е место.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 17:27
Очевидно, что тренер очень хороший. В каждом сезоне при нем, кроме нынешнего, Унион прыгал выше головы. Но борьба на два фронта стала слишком сильным испытанием. Команда не готова к этому явно, как и в выступлению в ЛЧ в принципе.
У Штрайха во Фрайбурге успехи приходили не так быстро, развитие было очень осторожным, и результат стабилен. А здесь слишком много свалилось на голову скромного Униона успехов успехов ответственности
A.S.A
A.S.A
вчера в 13:26
Фишер проделал отличную работу в берлинском клубе выведя их из второй Бундеслиги в первую. По итогам прошлого сезона, Унион впервые в своей истории попал в ЛЧ,но в новом сезоне дела у команды складываются ужасно и дальше пути тренера и клуба должны были разойтись
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:43
Это и понятно контраст по игре с прошлым сезоном значителен плюс последнее место.
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