Грузия и Шотландия сыграли вничью, Хвича и МакТоминэй оформили дубли

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вчера, 21:58

Сборная Грузии сыграла вничью с командой Шотландии в 9-м туре отбора на Евро-2024 (2:2).

Хвича Кварацхелия вывел хозяев вперед на 15-й минуте, Скотт МакТоминэй на 49-й счет сравнял. На 57-й Кварацхелия оформил дубль. МакТоминэй отметился подобным достижением на 90+2-й.

После матча Грузия идет на 4-м месте в группе А (8 очков), Шотландия находится на 2-й строчке (16 баллов).

В другой встрече Испания обыграла Кипр.