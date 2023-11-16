Грузия и Шотландия сыграли вничью, Хвича и МакТоминэй оформили дубли

Сборная Грузии сыграла вничью с командой Шотландии в 9-м туре отбора на Евро-2024 (2:2).
Хвича Кварацхелия вывел хозяев вперед на 15-й минуте, Скотт МакТоминэй на 49-й счет сравнял. На 57-й Кварацхелия оформил дубль. МакТоминэй отметился подобным достижением на 90+2-й.
После матча Грузия идет на 4-м месте в группе А (8 очков), Шотландия находится на 2-й строчке (16 баллов).
В другой встрече Испания обыграла Кипр.
А Хвича- красава, две отличные банки вогнал банде Мактоминея, здорово разыгравшейся в этом сезоне..)
А Хвича- красава, две отличные банки вогнал банде Мактоминея, здорово разыгравшейся в этом сезоне..)