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Грузия и Шотландия сыграли вничью, Хвича и МакТоминэй оформили дубли

вчера, 21:58
ГрузияЛоготип футбольный клуб Грузия2 : 2Логотип футбольный клуб ШотландияШотландияМатч завершен

Сборная Грузии сыграла вничью с командой Шотландии в 9-м туре отбора на Евро-2024 (2:2).

Хвича Кварацхелия вывел хозяев вперед на 15-й минуте, Скотт МакТоминэй на 49-й счет сравнял. На 57-й Кварацхелия оформил дубль. МакТоминэй отметился подобным достижением на 90+2-й.

После матча Грузия идет на 4-м месте в группе А (8 очков), Шотландия находится на 2-й строчке (16 баллов).

В другой встрече Испания обыграла Кипр.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:02
и Хвича показал себя во всей красе !
баск
баск
вчера в 23:04
Жаль, конечно, что грузины совсем чуть-чуть не дотерпели до победы.

А Хвича- красава, две отличные банки вогнал банде Мактоминея, здорово разыгравшейся в этом сезоне..)
shlomo2
shlomo2
вчера в 22:09
Очень хороший матч получился. Приятно было посмотреть.
3fsmpbhmb983
3fsmpbhmb983
вчера в 22:06
Обе команды продемонстрировали высокий уровень игры и показали, что они достойны уважения. Особенно стоит отметить выступления Хвилы Кварацхелии и Роберта МакТоминаэя, которые оформили дубли и внесли значительный вклад в результат матча. Болельщики обеих команд будут рады таким ярким играм своих любимцев.
Гость
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