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Сборная Испании переиграла команду Кипра в матче отбора на Евро-2024

вчера, 21:57
КипрЛоготип футбольный клуб Кипр1 : 3Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияМатч завершен

Сборная Кипра уступила команде Испании в 9-м туре отбора на Евро-2024 (1:3).

Ламин Ямаль на 5-й минуте обеспечил гостям преимущество. Микель Ойарсабаль увеличил разрыв в счете на 22-й, а Хоселу на 28-й отметился третьим мячом коллектива. У хозяев забил Костас Пилеас на 75-й.

После поединка Кипр замыкает таблицу группы А (0 очков), Испания лидирует (18 баллов).

В другой встрече Грузия и Шотландия сыграли вничью.

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 12:41
в этом отборе (пока) киприоты не набрали ни одного очка!))....и не наберут!!!
Валерыч
Валерыч
сегодня в 11:51
Забив 3-ий гол испанцы резко сбавили обороты и по сути начали катать мяч поперёк поля, защита тоже начала играть вальяжно, за что и поплатились, проиграв Кипру 2-ой тайм. Но в итоге, Испания не напрягаясь взяла очередные три очка, тем самым, почти обеспечив себе 1-ое место в группе.
112910415
112910415
сегодня в 06:03
ровно и предсказуемо
Василий 50
Василий 50
сегодня в 00:33
Испанцы выиграли не напрягаясь
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie ответ ssspartak (раскрыть)
вчера в 23:06
Гол Кипра конечно и что испанцы ни одного гола не забили во втором тайме.
ssspartak
ssspartak ответ Real Betis Balompie (раскрыть)
вчера в 22:59
Ни да, ни нет. Для обоих команд эта встреча ничего не решала, поэтому могли играть наигрывая что то новое, не опасаясь за результат. В плане букмекеров, наверно гол Кипра неожидан.
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 22:39
Браво Испания!
Agamaga...............
Agamaga...............
вчера в 22:16
Самый положительный момент этой игры - это гол Ямаля!
Ему доверяют, он оправдывает оказанное ему высокое доверие!
Очень важно расти без травм.
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
вчера в 22:13
Такое чувство, что команды играют на букмекеров.
shlomo
shlomo
вчера в 22:10
Ничего необычного в этом матче не случилось.
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