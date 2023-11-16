Сборная Испании переиграла команду Кипра в матче отбора на Евро-2024

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вчера, 21:57

Сборная Кипра уступила команде Испании в 9-м туре отбора на Евро-2024 (1:3).

Ламин Ямаль на 5-й минуте обеспечил гостям преимущество. Микель Ойарсабаль увеличил разрыв в счете на 22-й, а Хоселу на 28-й отметился третьим мячом коллектива. У хозяев забил Костас Пилеас на 75-й.

После поединка Кипр замыкает таблицу группы А (0 очков), Испания лидирует (18 баллов).

В другой встрече Грузия и Шотландия сыграли вничью.