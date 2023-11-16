Сборные Израиля и Швейцарии сыграли вничью в матче отбора на Евро-2024

1700084460

сегодня, 00:41

Сборная Израиля сыграла вничью с командой Швейцарии в матче 7-го тура отбора на чемпионат Европы 2024 года (1:1).

Встреча прошла на стадионе «Панчо Арена» в Фелшуте (Венгрия).

На 36-й минуте Рубен Варгас вывел номинальных гостей вперёд. Шон Вейсманн на 89-й сравнял счёт. Полузащитник швейцарской команды Эдимилсон Фернандеш на 90+4-й получил красную карточку.

Израиль занимает 3-е место в группе I, набрав 12 очков. Швейцария — лидер квартета с 16 баллами.