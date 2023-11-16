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Сборные Израиля и Швейцарии сыграли вничью в матче отбора на Евро-2024

сегодня, 00:41
ИзраильЛоготип футбольный клуб Израиль1 : 1Логотип футбольный клуб ШвейцарияШвейцарияМатч завершен

Сборная Израиля сыграла вничью с командой Швейцарии в матче 7-го тура отбора на чемпионат Европы 2024 года (1:1).

Встреча прошла на стадионе «Панчо Арена» в Фелшуте (Венгрия).

На 36-й минуте Рубен Варгас вывел номинальных гостей вперёд. Шон Вейсманн на 89-й сравнял счёт. Полузащитник швейцарской команды Эдимилсон Фернандеш на 90+4-й получил красную карточку.

Израиль занимает 3-е место в группе I, набрав 12 очков. Швейцария — лидер квартета с 16 баллами.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:34
Победителя нет,обменялись голами.
ssspartak
ssspartak
сегодня в 09:24
Почему "квартета"? Там же 6 команд, а не 4.
kazakoff
kazakoff
сегодня в 08:25
Пока в этой группе есть интрига и у Израиля ещё есть шансы
Нужно обыграть Румын и Андорру, и надеяться на как минимум ничью Швейцарии и Румынии
sz8cb7r5ugd7
sz8cb7r5ugd7
сегодня в 03:16
Явно потеряла два очка Албанцария
Capral
Capral
сегодня в 01:05
Неужели им еще до футбола, после того, что у них в стране творится?
Гость
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