Сборные Израиля и Швейцарии сыграли вничью в матче отбора на Евро-2024

Сборная Израиля сыграла вничью с командой Швейцарии в матче 7-го тура отбора на чемпионат Европы 2024 года (1:1).
Встреча прошла на стадионе «Панчо Арена» в Фелшуте (Венгрия).
На 36-й минуте Рубен Варгас вывел номинальных гостей вперёд. Шон Вейсманн на 89-й сравнял счёт. Полузащитник швейцарской команды Эдимилсон Фернандеш на 90+4-й получил красную карточку.
Израиль занимает 3-е место в группе I, набрав 12 очков. Швейцария — лидер квартета с 16 баллами.
Нужно обыграть Румын и Андорру, и надеяться на как минимум ничью Швейцарии и Румынии
Нужно обыграть Румын и Андорру, и надеяться на как минимум ничью Швейцарии и Румынии