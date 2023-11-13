«Интер» обыграл «Фрозиноне» и возглавил турнирную таблицу Серии А

«Интер» обыграл «Фрозиноне» (2:0) в матче 12-го тура Серии А.
На 43-й минуте первый гол в игре забил защитник «Интера» Федерико Димарко. На 48-й минуте Хакан Чалханоглу с пенальти удвоил преимущество хозяев.
«Интер» идёт на 1-м месте (31 очко), «Фрозиноне» занимает 12-е место (15 очков).
Дима красавчик, Лаутаро плохо сыграл, как можно было не забить в концовке? удивляет порой, конечно.
Буратинович - днище всех днищ, верните лучше Джеко
Дима красавчик, Лаутаро плохо сыграл, как можно было не забить в концовке? удивляет порой, конечно.
Буратинович - днище всех днищ, верните лучше Джеко