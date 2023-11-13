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«Интер» обыграл «Фрозиноне» и возглавил турнирную таблицу Серии А

сегодня, 00:39
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)2 : 0Логотип футбольный клуб ФрозинонеФрозинонеМатч завершен

«Интер» обыграл «Фрозиноне» (2:0) в матче 12-го тура Серии А.

На 43-й минуте первый гол в игре забил защитник «Интера» Федерико Димарко. На 48-й минуте Хакан Чалханоглу с пенальти удвоил преимущество хозяев.

«Интер» идёт на 1-м месте (31 очко), «Фрозиноне» занимает 12-е место (15 очков).

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Интер»
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Все комментарии
Sadjon
Sadjon
сегодня в 08:34
Молодцы, Интер хорошо сыграл и ожидаемо побюедил!!!!!!!!!!
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
сегодня в 07:57
Вы видели как положил Димарко?
dеigandre
dеigandre ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 07:52
Он вышел в финал ЛЧ, пройдя Порту, Бенфику и Милан. Было бы позорище, если б он вылетел он этих недокоманд. Это соперники для Лиги Европы, а не Лиги Чемпионов. В то время, как Сити проходил Баварию и Реал, Интер играл с немощными
ОПС
ОПС
сегодня в 07:41
Интер и должен был побеждать. Фрозиноне для него не соперник.
протон
протон
сегодня в 07:25
всех с победой, на дичайшем классе.
Дима красавчик, Лаутаро плохо сыграл, как можно было не забить в концовке? удивляет порой, конечно.
Буратинович - днище всех днищ, верните лучше Джеко
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
сегодня в 07:23
Всех Интеристов с победой!
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 06:52
Интер силен, но не очень стабилен.
112910415
112910415
сегодня в 06:40
верной дорогой шагаете !
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 05:54
Первый гол сумасшедший. Про таких вратарей говорят сейчас вроде "8".
матос
матос
сегодня в 00:48
Интер и всех его болельщиков с победой.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:46, ред.
С победой черно-синий Милан и всех болельщиков! Симоне Индзаги всё таки очень умный тренер. Хотелось бы посмотреть на него в топ-5 клубах европейского футбола. С таким составом вышел в финал Лиги Чемпионов УЕФА - лучший клубный турнир мира. И вот в итальянском футболе тоже его команда занимает первое место. Конечно же Фрозиноне не тот соперник, чтоб говорить о чём-то серьёзном, после победы над ним. Посмотрим, насколько дальше Интер с Симоне Индзаги пойдут. Может пойдёт по стопам Карло Анчелотти?
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:43
Спокойно добились комфортного преимущества и не особо напрягаясь довели матч до победы.
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