«Интер» обыграл «Фрозиноне» и возглавил турнирную таблицу Серии А

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сегодня, 00:39

«Интер» обыграл «Фрозиноне» (2:0) в матче 12-го тура Серии А.

На 43-й минуте первый гол в игре забил защитник «Интера» Федерико Димарко. На 48-й минуте Хакан Чалханоглу с пенальти удвоил преимущество хозяев.

«Интер» идёт на 1-м месте (31 очко), «Фрозиноне» занимает 12-е место (15 очков).