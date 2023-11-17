Широков, Сычёв, Мостовой и Аршавин примут участие в «Матче звёзд» КХЛ

Бывшие российские футболисты , , и будут помощниками тренеров на «Матче звёзд» Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Санкт-Петербурге 9-10 декабря.

Широков прокомментировал:

Алексей Юрьевич Жамнов сделал для себя фатальный выбор – ему на «Матче звёзд» КХЛ помогать будет Александр Мостовой. Я стану помощником другого Алексея – это Алексей Николаевич Кудашов. Конечно же, Сыч пошёл к Михаилу Кравцу, он же омский. А Аршавин попросился сам в команду, где Радулов – то есть к Андрею Разину.

Круто быть помощниками, но мы хотели бы и на льду сыграть. Пусть даже в конкурсах мастерства. Мы можем, например, исполнить буллит или покидать по тарелочкам.