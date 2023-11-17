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Широков, Сычёв, Мостовой и Аршавин примут участие в «Матче звёзд» КХЛ

вчера, 16:54

Бывшие российские футболисты Роман Широков, Дмитрий Сычёв, Александр Мостовой и Андрей Аршавин будут помощниками тренеров на «Матче звёзд» Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Санкт-Петербурге 9-10 декабря.

Широков прокомментировал:

Алексей Юрьевич Жамнов сделал для себя фатальный выбор – ему на «Матче звёзд» КХЛ помогать будет Александр Мостовой. Я стану помощником другого Алексея – это Алексей Николаевич Кудашов. Конечно же, Сыч пошёл к Михаилу Кравцу, он же омский. А Аршавин попросился сам в команду, где Радулов – то есть к Андрею Разину.

Круто быть помощниками, но мы хотели бы и на льду сыграть. Пусть даже в конкурсах мастерства. Мы можем, например, исполнить буллит или покидать по тарелочкам.

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 21:20
Коты тоже этим занимаются, когда делать нечего.
pomor45
pomor45
вчера в 21:19
Для дискредитации хоккея с шайбой лучшего способа не придумать.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 20:26
    ДСА
    ДСА
    вчера в 20:05
    Лучше бы на площадку их выпустили, там устроили бы им массаж.
    протон
    протон
    вчера в 19:23
    Мостовой, а ты в хоккей играл на профессиональном уровне?)
    112910415
    112910415
    вчера в 18:32
    большим мальчикам движухи хочется ! )
    gvsj6ed6whgz
    gvsj6ed6whgz
    вчера в 17:59
    Это их проблемы словами Андрюши-тюленя
    Caniggia
    Caniggia
    вчера в 17:43
    Безработные пресмыкаются, а тут халтурка подвернулась - быть помощниками тренеров КХЛ. Будут мыть полы в раздевалках их команд. На лёд не сунетесь! Да вас, клоунов, никто и не пустит. Хоть не станете окончательным посмешищем!
    Василий 50
    Василий 50
    вчера в 17:27
    Что там делает Широков?
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 17:15, ред.
    Широков :- "Круто быть помощниками, но мы хотели бы и на льду сыграть" - Вообще -то Роману как-то уж рискованно клюшку в руки давать...)
    shlomo2
    shlomo2
    вчера в 17:00
    Всякую фигню придумывают... или от него делать этим занимаются.
    Гость
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