Кейн не узнал логотип «Спартака» .

Нападающий «Баварии» Харри Кейн поучаствовал в игре, в которой нужно угадать эмблему футбольного клуба.
У англичанина получилось определить логотип «Айнтрахта» из Франкфурта, но он не смог узнать эмблему «Спартака».
Нападающий «Баварии» Харри Кейн поучаствовал в игре, в которой нужно угадать эмблему футбольного клуба.
У англичанина получилось определить логотип «Айнтрахта» из Франкфурта, но он не смог узнать эмблему «Спартака».
– Я? – воскликнул в изумлении маг, – помилосердствуйте. Мне это даже как-то не к лицу!(с)
– Я? – воскликнул в изумлении маг, – помилосердствуйте. Мне это даже как-то не к лицу!(с)
Харри Магуайр, например, узнал.
Харри Магуайр, например, узнал.