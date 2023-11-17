Кейн не узнал логотип «Спартака» .

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вчера, 12:39

Нападающий «Баварии» поучаствовал в игре, в которой нужно угадать эмблему футбольного клуба.

У англичанина получилось определить логотип «Айнтрахта» из Франкфурта, но он не смог узнать эмблему «Спартака».