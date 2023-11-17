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Кейн не узнал логотип «Спартака»

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Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 18:49
- Вчера вы изволили фокусы…

– Я? – воскликнул в изумлении маг, – помилосердствуйте. Мне это даже как-то не к лицу!(с)
ДСА
ДСА
вчера в 17:53
Он даже не знает, что земля круглая, какая там эмблема Спартака...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 15:17
Если Спартак не узнал, то что говорить тогда о других росклубах?). У него вместо удивленного взгляда из ушей дым повалил бы.
gjpnz47a5uyp
gjpnz47a5uyp
вчера в 14:40
Кейн вообще не далёкий человек, откуда ему знать про Спартак
Roger Young
Roger Young
вчера в 14:24
А что должен был?
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:54
Как же мясных не узнал? Не позовут ведь...
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 13:50
После посещения СССР, и после присутствия на игре КБ, именно он- влюбился в футбольный Спартак!!!
lotsman
lotsman
вчера в 13:47
Кейн удивлённо - А что, есть такой клуб?
makkie
makkie
вчера в 13:46
И что с того?
Харри Магуайр, например, узнал.
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 13:30
Кейн и о Тоттенхэме забыл )
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:25
Кейн не узнал логотип «Спартака» .
VqGer3
VqGer3
вчера в 13:24
А с чего ему знать середняка ?!?
Capral
Capral ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 13:15
Ох, думаю, нескоро это случится...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 13:09
Я всё равно уважаю Кейна, он ещё узнает кто такой Спартак
112910415
112910415
вчера в 12:59, ред.
готовиться надо бы тщательнЕЕ
Capral
Capral
вчера в 12:44
Ну не узнал и ладно. А возможно узнал, но вид сделал- что не знает... Его задание- забивать за Баварию, а не участвовать в конкурсах. История Спартака от этого, меньше и ярче- точно не станет!!!
Гость
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