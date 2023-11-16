Агент Гюндогана оценил слухи о возможном переходе игрока в «Галатасарай»

, агент полузащитника «Барселоны» , опроверг слухи о желании игрока перейти в «Галатасарай».

Новости, которые ранее появились, не являются правдивыми. Ни с кем из «Галатасарая» я не встречался перед матчем с «Баварией» в целях обсуждения будущего Илкая. Не было никакого диалога, переговоров, либо чего-то подобного. Хочу это объяснить. Ни я, ни Илкай, не понимаем, откуда эта информация. Илкаю все нравится в «Барселоне», он думает только о голах и достижении результата.