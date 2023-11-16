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Агент Гюндогана оценил слухи о возможном переходе игрока в «Галатасарай»

вчера, 17:59

Ильхан Гюндоган, агент полузащитника «Барселоны» Илкая Гюндогана, опроверг слухи о желании игрока перейти в «Галатасарай».

Новости, которые ранее появились, не являются правдивыми. Ни с кем из «Галатасарая» я не встречался перед матчем с «Баварией» в целях обсуждения будущего Илкая. Не было никакого диалога, переговоров, либо чего-то подобного. Хочу это объяснить. Ни я, ни Илкай, не понимаем, откуда эта информация. Илкаю все нравится в «Барселоне», он думает только о голах и достижении результата.

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Все комментарии
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т ответ FRZZ (раскрыть)
сегодня в 12:45
Ага.. И зовут его Фриц.. Хе..
FRZZ
FRZZ ответ НЕ ЭГО И С Т (раскрыть)
сегодня в 10:24
Его родина Германия.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:56
Помоему ему и в Барселоне совсем неплохо.
Indzaghi
Indzaghi
вчера в 19:55
Выбирая между Барселоной и Галатасараем , нужно быть идиотом, чтобы выбрать Галатасарай. В Барселоне у него пошла игра, пришелся ко двору.Зачем ему турецкий клуб ?
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
вчера в 18:38
На Родину тянет..
ДСА
ДСА
вчера в 18:23
Для начала нужно поторговаться...
Гость
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