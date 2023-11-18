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Яшин — лучший вратарь в истории футбола по версии Искусственного интеллекта

вчера, 11:33

Чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT назвал 10 лучших вратарей за всю историю футбола.

10. Зепп Майер (ФРГ).

9. Эдвин Ван дер Сар (Нидерланды).

8. Икер Касильяс (Испания).

7. Мануэль Нойер (Германия).

6. Петер Шмейхель (Дания).

5. Оливер Кан (Германия).

4. Джанлуиджи Буффон (Италия).

3. Гордон Бэнкс (Англия).

2. Дино Дзофф (Италия).

1. Лев Яшин (СССР).

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Все комментарии
БиллиБоб
БиллиБоб ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 19:03
Конечно он лучший, тут и вопросов быть не может.
soccer player 1
soccer player 1
сегодня в 07:02
Иван Фельде, Дмитрий Харин и Босс, Сергей Овчинников!!! А дальше по списку…
Capral
Capral ответ Palex (раскрыть)
вчера в 21:58, ред.
Чанов был надежней и всегда был под опекой Лобановского. Дасаев- однозначно был незаурядный вратарь, но очень любил сыграть на публику, а этого- Лобан не любил. Чанов был проще, дешевых трюков себе не позволял. О том, что Лобан хотел в финале поставить Чанова, спустя много лет написала киевская "Спортивная газета". Что касается того, что Лобан "позволил" себя уговорить, это не совсем так. В 1982г., сборной руководили, три, абсолютно разных тренера, и тогда, Лобан был против! Oн просил снять его кандидатуру, но никто к нему не прислушался...
Palex
Palex ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:49
Интересная информация. Не знал, что Лобановский, хотел Чанова поставить. А учитывая его принципиальность, удивительно, что он позволил себя уговорить.
Agamaga...............
Agamaga...............
вчера в 21:29
А где Вальдес, Пинто? ЭВМ скорее выбирал.
Рой Макай
Рой Макай ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:58
Это да, Германия в 2002-м могла победить при определенном стечении обстоятельств, хотя сборная тогда была не особо мощная, но Кан похоронил надежды своей бездарной игрой. И на Евро 2000 он нечто подобное пропустил, от Португалии вроде.
Capral
Capral ответ Рой Макай (раскрыть)
вчера в 20:54
Согласен, особенно, если вспомнить, какой мяч он пропустил в финале ЧМ-2002. И тем не менее, в Германии, именно Кан считается вторым после Майера.
Рой Макай
Рой Макай
вчера в 20:45, ред.
Кан на 5 месте? Ну не знаю, часто в важных матчах дураков пускал, не зря на ЧМ 2006 Леманн был основным вратарем. Нойер в этом плане мне кажется более великим. С остальными согласен, кого застал, а вместо Кана и правда нужно Наваса или Куртуа поставить.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:36
Буффон должен быть гораздо ниже.
Кейлор Навас обязан быть выше Нойера
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 19:14
Не вижу Акинфеева, наследника Яшина по версии болел Гинера. СМИ почти убедили меня в этом). Со всех щелей разносятся хвалебные оды.
За советского вратаря рад и заслужено. Быть первым среди великих, это космос!
pomor45
pomor45 ответ ОПС (раскрыть)
вчера в 17:57
Пока санкционная политика не коснётся.
pomor45
pomor45
вчера в 17:56
В России всё лучшее, но .... в единственном экземпляре.
Capral
Capral
вчера в 17:52
Сенатов, открою тебе тайну.
В финале ЧЕ-88, Лобановскому, федерация футбола СССР навязала Дасаева в финале. Лобан хотел поставить В.Чанова, который, на мой взгляд- был стабильнее Дасаева и был беспонтовый в отличие от Дасаева. А мяч, пропущенный от Бастена- вратарь брать обязан.
Capral
Capral ответ Palex (раскрыть)
вчера в 17:46
Приветствую, Алексей!
Конечно помню! А еще я помню, как на одном из ЧМ, И.Виктор, после удара Пеле с центра поля, бежал к своим воротам и оглядывался назад- где мяч...!!!
Palex
Palex ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:42
Приветствую Виктор! А помните, какие чудеса творил Иво Виктор в воротах сборной Чехословакии на Евро 76? Если не ошибаюсь, он был признан лучшим вратерем , то ли того Евро, то ли вообще лучшим в Мире за тот год.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 17:14, ред.
Мне кажется, ваш пример с ТЕМ мячом в ворота Дасаева не очень удачен. Неожиданный для вратаря, по высокой дуге...Вопрос в том, почему Ринат не прыгнул и не попытался перекинуть мяч через перекладину. С его ростом, даже не прыгая, он мог спокойно это сделать. Растерялся? Не ожидал ? Решил, что не достанет или что мяч идёт выше ворот? Только он сам может ответить на этот вопрос, но здесь надо отдать должное ван Бастену, на которого снизошло озарение в виде необходимости нанесения удара. Лично у меня претензий к Дасаеву в связи с изложенными обстоятельствами нет.
амурец
амурец
вчера в 17:04
Хочу ответить Билибобу если я считаю вратаря которого возвели не понятно почему в великие, то он мне что то плохое сделал? А вы его считаете лучшим? Значиит он что хорошее для вас сделал?
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 16:55
Но при этом Касильяса я люблю! Он в доску своё всё равно. И всегда считал его хорошим кипером. Может Моур его так сломал, не знаю.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 15:57
Честно говоря, видел матчи Касильяса, начиная с самого его первого выхода в ЛЧ.
Считай, вся его карьера перед глазами.
Но тех чудес в Реале, которые я видел от Диего Лопеса, Кейлора Наваса и Тибо Куртуа год назад, от Каса я не видел. Ну пару раз видел и всё.
На Каса пришёлся пик противостояния с Барсой, когда Барса доминировала. И он не спасал в одиночку. Он пропускал любой выход один на один.

Прежде чем кидать в меня камни, приведу пример. Навас затащил важнецкий матч с Баварией в одиночку для Реала. Куртуа помог два года назад взять ЛЧ, это чисто его ЛЧ считай, хотя вру, на троих с Бензом и Родриго. Но это нюансы.

Сколько раз Де Хеа затащил для МЮ полные матчи?

А сколько раз Касильяс спас Реал от поражения Барселоне, когда она доминировала ? Ни разу. Там и 0-5 было и что только не было. Я смотрел все эти матчи. Он выглядел обречённым. Зато потом кентовался с игроками Барсы. Поэтому Моур и начал на него гнать. Нельзя проигрывать в таком важном противостоянии 0-5 , а потом пить кофе вместе.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 15:39
Привет, Макс!
Знаешь, я вот, тоже, после гола в финале Евро-88, как-то, поменял отношение к Дасаеву. И не то, чтобы перестал его уважать. Нет конечно, вратарь он был отличный, но вот, тот гол, как осадок остался... Но это не единственная его оплошность. Сейчас, конечно, уже мало кто помнит, но я помню, игру чемпионата СССР, Спартак-Черноморец(Одесса) в 1978г., и гол одессита Дорошенко в ворота Дасаева. Так вот, тот гол, по своей нелепости, можно сравнить, разве-что с автоголом армейского вратаря Шмуца...
112910415
112910415
вчера в 15:29
интеллект правильно соображает
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 15:04
После удара (гола) ван Бастена ? Сомневаюсь.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 14:46, ред.
Шмейхель с Каном больно высоко забрались. Системные, стабильные и атлетичные воротчики, но не более. Касильяс с Нойером уж точно покруче них..., ну а Нойер - он сам, как искусственный интеллект в воротах. Этот немец вообще задал новую планку во вратарском искусстве, выполняя функции в поле и за себя и за того парня...
Самобытная, неповторимая игра Нойера ... она, как по мне, вообще за скобками.

Буффон... Глыба..., глыба во всём: как на поле, так и вне его.

Яшин... Он Лев..., и этим всё сказано, ибо лев, как мы знаем, царствует.
Константин Белых
Константин Белых ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 14:34
А Дасаев? Топ тоже ведь...
Твой Арсен
Твой Арсен
вчера в 14:18
Жалко Йенс Леманн никогда в такие топы вратарей не попадает (
БиллиБоб
БиллиБоб ответ амурец (раскрыть)
вчера в 14:15
    амурец
    амурец ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 14:05
    Буффон всего лишь Буффонишка и Дзоффом он рядом не стоял
    амурец
    амурец
    вчера в 14:03
    То что Лев Иванович лучший, вопросов нет, но то что Буффонишку поставили выше Нойера, Касильяса, Кана это просто смехота
    Интерес
    Интерес
    вчера в 13:57
    Электроняка электронякой,а поди-ж ты-вумный...
    lotsman
    lotsman
    вчера в 13:52
    Ну значит искусственный интеллект не глупый. Машина машиной, а выбор сделал правильный.
    Гость
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