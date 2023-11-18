Искусственный интеллект назвал 10 лучших защитников в истории футбола

Чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT назвал 10 лучших защитников в истории футбола.
В список вошли:
10. Даниэль Пассарелла (Аргентина).
9. Алессандро Костакурта (Италия).
8. Алессандро Неста (Италия).
7. Франц Беккенбауэр (Германия).
6. Роберто Карлос (Бразилия).
5. Франко Барези (Италия).
4. Кафу (Бразилия).
3. Карлос Альберто (Бразилия).
2. Бобби Мур (Англия).
1. Паоло Мальдини (Италия).
Беккенбауэр- умел ВСЁ!!! Он отлично защищался, великолепно действовал в отборе и в выборе позиции!!! Кроме того, умело играл в подыгрыше и в центре поля, он был универсалом!!! Двукратный обладатель ЗМ!!!
Вот, этот самый, искусственный интеллект- напоминает мне осьминого Пауля, много общего в интеллекте...
Беккенбауэр- умел ВСЁ!!! Он отлично защищался, великолепно действовал в отборе и в выборе позиции!!! Кроме того, умело играл в подыгрыше и в центре поля, он был универсалом!!! Двукратный обладатель ЗМ!!!
Вот, этот самый, искусственный интеллект- напоминает мне осьминого Пауля, много общего в интеллекте...