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Искусственный интеллект назвал 10 лучших защитников в истории футбола

вчера, 10:30

Чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT назвал 10 лучших защитников в истории футбола.

В список вошли:

10. Даниэль Пассарелла (Аргентина).

9. Алессандро Костакурта (Италия).

8. Алессандро Неста (Италия).

7. Франц Беккенбауэр (Германия).

6. Роберто Карлос (Бразилия).

5. Франко Барези (Италия).

4. Кафу (Бразилия).

3. Карлос Альберто (Бразилия).

2. Бобби Мур (Англия).

1. Паоло Мальдини (Италия).

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Capral
Capral
вчера в 16:45, ред.
Не понимаю, каким образом, бразилы Кафу и Карлос выше Кайзера Франца?! Кафу и Карлос, больше походили на полузащитников. Кафу, вообще, часто увлекался атакой, бросал свой правый фланг, иногда не успевал возвращаться в оборону. Карлос, ну, если откровенно- какой из него защитник?! Он большую часть времени проводил в центре поля, подключался к атаке, а в защите действовал далеко не всегда надежно... И вообще, бразильские защитники, как правило, больше полузащитники, нежели оборонцы.

Беккенбауэр- умел ВСЁ!!! Он отлично защищался, великолепно действовал в отборе и в выборе позиции!!! Кроме того, умело играл в подыгрыше и в центре поля, он был универсалом!!! Двукратный обладатель ЗМ!!!

Вот, этот самый, искусственный интеллект- напоминает мне осьминого Пауля, много общего в интеллекте...
Гость
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