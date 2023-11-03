Лев Яшин вошёл в топ-30 лучших игроков в истории чемпионатов мира

Сайт FourFourTwo опубликовал рейтинг лучших футболистов в истории чемпионатов мира. Экс-голкипер сборной СССР Лев Яшин занял 16-е место в списке. Топ-10 выглядит следующим образом:
1. Пеле, Бразилия.
2. Лионель Месси, Аргентина.
3. Диего Марадона, Аргентина.
4. Роналдо, Бразилия.
5. Зинедин Зидан, Франция.
6. Франц Беккенбауэр, Германия.
7. Килиан Мбаппе, Франция.
8. Эйсебио, Португалия.
9. Мирослав Клозе, Германия.
10. Гарринча, Бразилия.
Устроили подставной ЧМ перед тем, как Меська уйдет из футбола. Понадавали множество пенальти, выбрали "лучшим игроком турнира". И сразу же на 2-е место.
Устроили подставной ЧМ перед тем, как Меська уйдет из футбола. Понадавали множество пенальти, выбрали "лучшим игроком турнира". И сразу же на 2-е место.