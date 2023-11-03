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Лев Яшин вошёл в топ-30 лучших игроков в истории чемпионатов мира

вчера, 22:26

Сайт FourFourTwo опубликовал рейтинг лучших футболистов в истории чемпионатов мира. Экс-голкипер сборной СССР Лев Яшин занял 16-е место в списке. Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Пеле, Бразилия.

2. Лионель Месси, Аргентина.

3. Диего Марадона, Аргентина.

4. Роналдо, Бразилия.

5. Зинедин Зидан, Франция.

6. Франц Беккенбауэр, Германия.

7. Килиан Мбаппе, Франция.

8. Эйсебио, Португалия.

9. Мирослав Клозе, Германия.

10. Гарринча, Бразилия.

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Все комментарии
Palex
Palex
сегодня в 10:38
А где Кройфф, Герд Мюллер, Платини?
Karkaz
Karkaz
сегодня в 09:37
Это же бред, какой Месси на втором? Клозе лучший бомбардир ЧМ за всю историю, у него больше медалей чем у Месси, 4 у Клозе, у аргентинца 2 только медали! Позор!
cska1948
cska1948 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 08:51
Не выбрали "лучшим игроком турнира", а НАЗНАЧИЛИ!
Elliada
Elliada ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 08:15
То есть, тебя не возмущает Эйсебио, который завоевал бронзу ЧМ благодаря 4-м пенальти, как у Месси на ЧМ 2022???? Напоминаю, что помимо победы на ЧМ, у Месси финал ЧМ 2014, куда он дошел без единого пенальти. Он самый результативный игрок в истории ЧМ 21 очков (13+8 по гол + пас).
Grizly88
Grizly88
сегодня в 07:43
Что же Месси на втором? Уже лучше поставили на 1 строчку
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 05:58
Что тут Мбаппе делает??
9kvg6v5hee5p
9kvg6v5hee5p
сегодня в 05:47
Не стал бы обращать внимание на такие рейтинги,в них вводят новые имена,чтоб мы привыкали
ОПС
ОПС
сегодня в 05:28
Все эти рейтинги, списки лучших, это все очень субьективно. У каждого в голове имеется свой личный список, который он считает правильным. А, что касается Яшина, то Лев Иванович был, есть и всегда должен быть в списке лучших.
Per4ick
Per4ick
сегодня в 02:52
неужели какой то перуанец который попал в топ 30 лучше Роналду? по моему four four two стали откровенно хейтить его, Эйсебио за один ЧМ аж в топ 10 а Кройфа нет? что то у них с рейтингами в последнее время все плохо, зато гномика везде тянут, ну хоть тут не первый, ведь трехкратным ему даже во все не приснится
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ НЕ ЭГО И СТ (раскрыть)
сегодня в 02:50, ред.
Твой "неэгоист" опять обиженьку включил, из-за того, что ему дали награду в США, после получения подарка в виде ЗМ?!
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 02:48
Ахахахахахах, Меська выше, чем Роналдо, Зидан, Марадона и т.д.
Устроили подставной ЧМ перед тем, как Меська уйдет из футбола. Понадавали множество пенальти, выбрали "лучшим игроком турнира". И сразу же на 2-е место.
Николай Жунин
Николай Жунин
сегодня в 01:43
Йохан Кройф не вошёл в 10-ку?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 00:21
Достойно и без политики.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ ответ Мessi 10 (раскрыть)
сегодня в 00:07
Как где?. Плитку на "памятнике" инспектирует.. Вместе с Морганом.. У них обход.. А-ха-ха-ха.. 😄🤭
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 00:05
Спасибо. Кстати, посмотрел Википедию, в которой написано, что Л.И.Яшин участвовал в четырёх ЧМ, с 1958 по-1970 г. Ошибка или я что-то напутал ? В 1970 году его в списке сборников не было.
амурец
амурец
сегодня в 00:03
Удивляюсь, как можно Месси за купленный ЧМ и купленные ЗМ ставить в один ряд с великими игроками? Ну видать пиар продукт ФИФА продвигают
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 23:43
А где же тот великий, что памятники сам себе возводит?)
Capral
Capral
вчера в 23:38, ред.
Клозе девятый, а Платини 22-й. Ну-ну... Интересно, Кройф на каком месте?
Rattlehead
Rattlehead ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 23:35
    Igo0rek
    Igo0rek
    вчера в 23:30
    Гарринча должен быть выше
    НЕ ЭГО И СТ
    НЕ ЭГО И СТ
    вчера в 23:29
    Да, можно согласиться.. 👍
    Ilya Seedyakin
    Ilya Seedyakin ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 23:26
      Futurista
      Futurista
      вчера в 23:11
      Если бы Марадона был жив не посмели бы гнома выше поставить...
      Van Vanovich
      Van Vanovich
      вчера в 23:07
      В 10ке должны быть Кройф и ван Бастен!
      Elliada
      Elliada ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
      вчера в 23:05
      Платини 22-й. Ван Бастена нет
      Юрий Сенатов 1
      Юрий Сенатов 1
      вчера в 23:01
      Платини и ван Бастен ?...
      Elliada
      Elliada
      вчера в 23:00
      Яшин топ! Справедливо, что он в списке
      Elliada
      Elliada ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
      вчера в 22:59
      Роналду вообще в список не попал. Там 33 фамилии и его там нет. Позор
      Юрий Сенатов 1
      Юрий Сенатов 1
      вчера в 22:59
      Было бы правильно, если бы была опубликована первая двадцатка. А ещё лучше - тридцатка лучших. Какая - то недосказанность...
      Elliada
      Elliada
      вчера в 22:58
      Первая тройка, как и положено, короли футбола. Чемпионы мира! В десятке даже есть настоящая легенда португальского футбола Эйсебио. А Роналду в список из 33 лучших футболистов в истории ЧМ не попал. Даже не в топ-30!!!! Всё, что нужно знать о его уровне. Король Люксембурга и повелитель Литвы не уровень ЧМ.
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