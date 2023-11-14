Купили не зря. Лучшие приобретения в истории «Ливерпуля»

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вчера, 11:52

Покупки Билла Шенкли становились легендами.

За свою долгую и успешную историю «Ливерпуль» не раз заключал очень удачные сделки. Но любопытно посмотреть, как соотносятся разные эпохи в жизни легендарной команды и как именно выглядят её лучшие приобретения. Авторитетный портал FourFourTwo составил свой рейтинг.

1. Кенни Далглиш

Независимо от того, сколько элитных приобретений совершит «Ливерпуль» в современную эпоху, Далглиш, похоже, вряд ли будет смещён с позиции величайшего. Его купили в 1977 году у «Селтика» за рекордные на тот момент для Британии 440 тысяч фунтов стерлингов. Король Кенни провёл в «Ливерпуле» блестящую 13-летнюю карьеру, забив 172 мяча в 515 матчах.

С «Ливерпулем» Далглиш шесть раз выиграл чемпионат Англии, трижды – Кубок Европейских чемпионов. А затем в качестве тренера завоевал три чемпионских титула с командой. Причём первый титул взял в качестве играющего менеджера.

2. Мохамед Салах

Ближе остальных к Далглишу оказался современный титан «Ливерпуля» — Салах. Египтянин провалился сначала в Премьер-Лиге, попав в «Челси». Затем побывал в «Роме» и вернулся в Англию. Этот шаг, сделанный в 2017 году, стал решающим. В первом же сезоне Салах забил 44 мяча в 52 матчах. И к сезону-2021/22 взял три «Золотые бутсы», а также выиграл чемпионат Англии и Лигу чемпионов. Радует, что Салах пока всё же не соблазнился на большие деньги с Ближнего Востока. Он ещё может дальше закреплять свой статус легенды «красных».

3. Иан Раш

Было бы странно, не окажись в первой тройке человек, который установил массу рекордов, до сих пор не побитых. В частности, Раш забил невероятные 346 голов, поделив их на два захода в «Ливерпуль», где провёл сумасшедшую по продолжительности и плодовитости карьеру. Он пять раз выиграл чемпионат Англии с «Ливерпулем», трижды – Кубок Англии, а также Кубок Европейских чемпионов.

4. Кевин Киган

Киган считается по праву не только одним из лучших футболистов «Ливерпуля», но и одним из лучших игроков в истории. Он зажигал в 1970-х в составе «красных» под руководством Билла Шенкли и Боба Пейсли. Взяли Кигана 20-летним парнем из «Сканторп Юнайтед» за 33 тысячи фунтов в 1971 году. А самым ярким моментом, пожалуй, стал сезон-1976/77, когда Киган помог команде завоевать титул чемпиона и первый Кубок Европейских чемпионов.

5. Грэм Сунесс

Капитан очень успешного «Ливерпуля» начала 1980-х годов. Сунесс выиграл в общей сложности с командой три Кубка Европейских чемпионов и пять чемпионских титулов. Это всё уместилось в отрезок в шесть лет. Жёсткий полузащитник сборной Шотландии перебрался в «Ливерпуль» из «Мидлсбро» в 1978 году и провёл за «красных» 354 матча.

6. Джон Барнс

Немногие новички «Ливерпуля» производили такое впечатление, как Барнс, когда он перешёл в стан «красных». Это один из самых одарённых от природы футболистов в истории «Ливерпуля». Он перебрался в команду из «Уотфорда» в 1987 году, забил 106 мячей в 403 матчах, выиграл два чемпионских титула и два Кубка Англии, а также дважды признавался футболистом года.

7. Луис Суарес

И снова возвращаемся в более современные времена. Пребывание Суареса в «Ливерпуле» было коротким, но чрезвычайно результативным. За три с половиной сезона в составе «красных» легенда сборной Уругвая забил 82 мяча, в том числе крайне важные и эффектные. Обладатель «Золотой бутсы» и лучший игрок сезона-2013/14, забивший 31 мяч в 33 матчах чемпионата, перешёл из «Аякса» за 22,8 миллиона фунтов в январе 2011 года, а летом 2014-го был продан в «Барселону» почти за 65 миллионов, успев невероятно ярко блеснуть на «Энфилде».

8. Роджер Хант

Один из лучших бомбардиров «Ливерпуля» всех времён. Хант поразил ворота соперников 285 раз в 492 матчах за свою 11-летнюю карьеру. Он перебрался в «Ливерпуль» в 1958 году из «Стоктон Хит», который сейчас называется «Уоррингтон Таун». Чемпион мира 1966 года выиграл с «Ливерпулем» два чемпионских титула и Кубок Англии под руководством Билла Шенкли, а также заслужил прозвище Сэр Роджер от поклонников «красных».

9. Вирджил ван Дейк

Всё чаще мелькают современные имена. Переход ван Дейка в «Ливерпуль» за 75 миллионов фунтов в январе 2018 года из «Саутгемптона» побил мировой трансферный рекорд для защитников. И это были хорошо потраченные деньги. В первом же полноценном сезоне ван Дейк стал лучшим игроком года, и несколько лет можно было считать, что это лучший защитник в мире. А ещё он был невероятно близок к завоеванию «Золотого мяча», что для защитника крайняя редкость, особенно в эпоху доминирования Месси и Роналду.

10. Рон Йейтс

Но больше всего в топе рейтинга футболистов, которые работали вместе с легендарным Биллом Шенкли. Йейтс – один из таких. Шотландец перешёл в «Ливерпуль» из «Данди Юнайтед» в 1961 году. На «Энфилде» он провёл славное десятилетие, помог команде вернуться в высшую лигу, завоевать два чемпионских титула и Кубок Англии.

11. Эмлин Хьюз

Это капитан двух команд «Ливерпуля», которые первыми в своей истории выиграли Кубок Европейских чемпионов. Шенкли вытащил Хьюза из «Блэкпула» в 1967 году. Этот универсальный полузащитник и защитник оказался невероятно полезным, с ним были выиграны четыре чемпионства, а в 1977 году его признали лучшим игроком года.

Так выглядят 11 лучших приобретений «Ливерпуля» за всю историю клуба по версии FourFourTwo. Стоит подчеркнуть, что речь идёт именно о купленных футболистах, а не о собственных воспитанниках. Например, тут вы не найдёте Стивена Джеррарда, если углубитесь дальше в рейтинг. Кстати, кратко дополним его, ведь всего в список от издания попали 34 футболиста:

12. Энди Робертсон, 13. Иан Сент-Джон, 14. Алан Хансен, 15. Алиссон, 16. Садио Мане, 17. Алан Кеннеди, 18. Роберто Фирмино, 19. Терри МакДермотт, 20. Рэй Клеменс, 21. Марк Лоуренсон, 22. Рэй Кеннеди, 23. Фернандо Торрес, 24. Брюс Гроббелаар, 25. Ронни Уилан, 26. Джордан Хендерсон, 27. Ян Молби, 28. Сами Хююпя, 29. Джорджиньо Вейналдум, 30. Фил Нил, 31. Джон Тошак, 32. Джон Олдридж, 33. Стив МакМэхон, 34. Джеймс Милнер.