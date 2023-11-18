Яшин — лучший вратарь в истории футбола по версии Искусственного интеллекта

Чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT назвал 10 лучших вратарей за всю историю футбола.
10. Зепп Майер (ФРГ).
9. Эдвин Ван дер Сар (Нидерланды).
8. Икер Касильяс (Испания).
7. Мануэль Нойер (Германия).
6. Петер Шмейхель (Дания).
5. Оливер Кан (Германия).
4. Джанлуиджи Буффон (Италия).
3. Гордон Бэнкс (Англия).
2. Дино Дзофф (Италия).
1. Лев Яшин (СССР).
Самобытная, неповторимая игра Нойера ... она, как по мне, вообще за скобками.
Буффон... Глыба..., глыба во всём: как на поле, так и вне его.
Яшин... Он Лев..., и этим всё сказано, ибо лев, как мы знаем, царствует.
Самобытная, неповторимая игра Нойера ... она, как по мне, вообще за скобками.
Буффон... Глыба..., глыба во всём: как на поле, так и вне его.
Яшин... Он Лев..., и этим всё сказано, ибо лев, как мы знаем, царствует.
Знаешь, я вот, тоже, после гола в финале Евро-88, как-то, поменял отношение к Дасаеву. И не то, чтобы перестал его уважать. Нет конечно, вратарь он был отличный, но вот, тот гол, как осадок остался... Но это не единственная его оплошность. Сейчас, конечно, уже мало кто помнит, но я помню, игру чемпионата СССР, Спартак-Черноморец(Одесса) в 1978г., и гол одессита Дорошенко в ворота Дасаева. Так вот, тот гол, по своей нелепости, можно сравнить, разве-что с автоголом армейского вратаря Шмуца...
Знаешь, я вот, тоже, после гола в финале Евро-88, как-то, поменял отношение к Дасаеву. И не то, чтобы перестал его уважать. Нет конечно, вратарь он был отличный, но вот, тот гол, как осадок остался... Но это не единственная его оплошность. Сейчас, конечно, уже мало кто помнит, но я помню, игру чемпионата СССР, Спартак-Черноморец(Одесса) в 1978г., и гол одессита Дорошенко в ворота Дасаева. Так вот, тот гол, по своей нелепости, можно сравнить, разве-что с автоголом армейского вратаря Шмуца...
Считай, вся его карьера перед глазами.
Но тех чудес в Реале, которые я видел от Диего Лопеса, Кейлора Наваса и Тибо Куртуа год назад, от Каса я не видел. Ну пару раз видел и всё.
На Каса пришёлся пик противостояния с Барсой, когда Барса доминировала. И он не спасал в одиночку. Он пропускал любой выход один на один.
Прежде чем кидать в меня камни, приведу пример. Навас затащил важнецкий матч с Баварией в одиночку для Реала. Куртуа помог два года назад взять ЛЧ, это чисто его ЛЧ считай, хотя вру, на троих с Бензом и Родриго. Но это нюансы.
Сколько раз Де Хеа затащил для МЮ полные матчи?
А сколько раз Касильяс спас Реал от поражения Барселоне, когда она доминировала ? Ни разу. Там и 0-5 было и что только не было. Я смотрел все эти матчи. Он выглядел обречённым. Зато потом кентовался с игроками Барсы. Поэтому Моур и начал на него гнать. Нельзя проигрывать в таком важном противостоянии 0-5 , а потом пить кофе вместе.
Считай, вся его карьера перед глазами.
Но тех чудес в Реале, которые я видел от Диего Лопеса, Кейлора Наваса и Тибо Куртуа год назад, от Каса я не видел. Ну пару раз видел и всё.
На Каса пришёлся пик противостояния с Барсой, когда Барса доминировала. И он не спасал в одиночку. Он пропускал любой выход один на один.
Прежде чем кидать в меня камни, приведу пример. Навас затащил важнецкий матч с Баварией в одиночку для Реала. Куртуа помог два года назад взять ЛЧ, это чисто его ЛЧ считай, хотя вру, на троих с Бензом и Родриго. Но это нюансы.
Сколько раз Де Хеа затащил для МЮ полные матчи?
А сколько раз Касильяс спас Реал от поражения Барселоне, когда она доминировала ? Ни разу. Там и 0-5 было и что только не было. Я смотрел все эти матчи. Он выглядел обречённым. Зато потом кентовался с игроками Барсы. Поэтому Моур и начал на него гнать. Нельзя проигрывать в таком важном противостоянии 0-5 , а потом пить кофе вместе.