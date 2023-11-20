Испания обыграла Грузию в матче отбора Евро-2024

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сегодня, 00:42

Испания обыграла Грузию (3:1) в матче отбора к Евро-2024.

На 4-й минуте первый гол в игре забил защитник Испании Робин Ле Норман. На 10-й минуте полузащитник Грузии Хвича Кварацхелия сравнял счёт. На 55-й минуте Ферран Торрес вывел испанцев вперёд, а на 72-й минуте автоголом отметился защитник Грузии Лука Лочошвили.

Испания заняла 1-е место в группе А (21 очко), Грузия закончила отбор к Евро-2024 на 4-м месте (8 очков).