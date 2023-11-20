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Испания обыграла Грузию в матче отбора Евро-2024

сегодня, 00:42
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания3 : 1Логотип футбольный клуб ГрузияГрузияМатч завершен

Испания обыграла Грузию (3:1) в матче отбора к Евро-2024.

На 4-й минуте первый гол в игре забил защитник Испании Робин Ле Норман. На 10-й минуте полузащитник Грузии Хвича Кварацхелия сравнял счёт. На 55-й минуте Ферран Торрес вывел испанцев вперёд, а на 72-й минуте автоголом отметился защитник Грузии Лука Лочошвили.

Испания заняла 1-е место в группе А (21 очко), Грузия закончила отбор к Евро-2024 на 4-м месте (8 очков).

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер Федерации футбола Испании
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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 12:41
Хвича в своей команде был лучшим. Может быть, даже вообще лучшим. Но что один, даже самый одарённый игрок, может сделать против мастодонтов футбола ? При всём желании - ничего. Испанцы знали, кто самый опасный игрок в команде гостей и сделали всё возможное и невозможное, чтобы надёжно прикрыть Хвичу. И не только его. Наши соседи старались, выложились по полной, сделали всё, что было в их силах, и даже больше, но...
Я ещё удивляюсь, как у ребят из Грузии хватало сил на контратаки. Провести весь матч в обороне, причём не по своей воле, затратив при этом массу усилий, и находить силы для ответных выпадов...- молодцы, одним словом.
Capral
Capral ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 11:56
Или Хвича намного слабее Испании...
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Agamaga............... (раскрыть)
сегодня в 11:47
Да ваши травмы это мелочи по сравнееию с нашими.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
сегодня в 11:45
Согласен, Испания сильнее Хвичи
112910415
112910415 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 11:35
и это тоже ..
Capral
Capral ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 11:32
Или слишком низкий у Грузии...
112910415
112910415
сегодня в 11:31
слишком высокий уровень у Испании
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 10:25
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏
shur
shur
сегодня в 09:40, ред.
...невезучая Грузия, бедный Азербайджан, несчастный Гибралтар...!!!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Agamaga............... (раскрыть)
сегодня в 09:13
Ничего хорошего.
сява сявин
сява сявин
сегодня в 08:38
Ну я понимаю,если бы Хвича открыл счёт...
В данном случае уместнее "не помог удержать ничью.."
Futurista
Futurista
сегодня в 07:54, ред.
Гол Кварацхелии мог помочь...
Но не помог...
Мог помочь ...Грузии...но не помог...
Так конечно целый гол Кварацхелии...
Но нужно было еще два...
Мог помочь...но не помог...
В другой раз обязательно поможет...
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar
сегодня в 07:25
Ну и заголовок ))
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 07:24
Хорошо держалась сборная Грузии. Они могли бы обыграть сборную России.
adekvat
adekvat ответ Василий 50 (раскрыть)
сегодня в 06:51
Ни одного шанса не имели.
112910415
112910415
сегодня в 06:32
суровый заголовок ...
Испания очевидно сильнее !
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
сегодня в 06:07
Испанцев с победой!
ABir
ABir
сегодня в 06:01
Более сильная команда обыграла более слабую, гол Хвичи лишь подсластил горечь этого поражения.
Agamaga...............
Agamaga............... ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
сегодня в 05:44
Очень плохо
Catenaccio_555
Catenaccio_555
сегодня в 04:19
Капрал опять будет недоволен. И начнёт говорить, что Испания то не мотивирована. Странно тогда, что все игроки сборной Грузии не забили немотивированным испанцам.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Василий 50 (раскрыть)
сегодня в 03:30
Перед матчем с Французами Гибралтар тоже имел шанс на ничью и возможно даже разгромить французов.
Вы матч и статистику посмотрите, гол Хвичи не должен вводить в заблуждения.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 03:26
Заголовок просто атас, я даже испытал экстаз.
k8vdemuftu59
k8vdemuftu59
сегодня в 03:17
Ну хоть не всухую влетели генацвале
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Agamaga............... (раскрыть)
сегодня в 02:49
Кресты у него вроде.
Agamaga...............
Agamaga...............
сегодня в 02:02
Что там с Гави? Снова потери в основе Барселоны
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 01:07
Хвича в этом матче старался, но уровень Испании значительно выше - результат на табло.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 01:04
Грузины имели шанс на ничью.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 00:51
Выигрывает команда, проигрывает Кварацхелия.
Испанцев с победой ожидаемой! Я стою на ногах, без фантазий о договорняке. Надо смотреть футбол и не выдумывать сказки. Хвича забил хороший, трудовой гол, убежавший от двух защитников с чем и поздравляю. В Европе гол кому надо оценят. Хейтеры пусть надувают щеки. Все впереди у парня! Жизнь только начинается у него.
Гость
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