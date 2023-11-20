Испания обыграла Грузию в матче отбора Евро-2024

Испания обыграла Грузию (3:1) в матче отбора к Евро-2024.
На 4-й минуте первый гол в игре забил защитник Испании Робин Ле Норман. На 10-й минуте полузащитник Грузии Хвича Кварацхелия сравнял счёт. На 55-й минуте Ферран Торрес вывел испанцев вперёд, а на 72-й минуте автоголом отметился защитник Грузии Лука Лочошвили.
Испания заняла 1-е место в группе А (21 очко), Грузия закончила отбор к Евро-2024 на 4-м месте (8 очков).
Я ещё удивляюсь, как у ребят из Грузии хватало сил на контратаки. Провести весь матч в обороне, причём не по своей воле, затратив при этом массу усилий, и находить силы для ответных выпадов...- молодцы, одним словом.
Я ещё удивляюсь, как у ребят из Грузии хватало сил на контратаки. Провести весь матч в обороне, причём не по своей воле, затратив при этом массу усилий, и находить силы для ответных выпадов...- молодцы, одним словом.
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
В данном случае уместнее "не помог удержать ничью.."
В данном случае уместнее "не помог удержать ничью.."
Но не помог...
Мог помочь ...Грузии...но не помог...
Так конечно целый гол Кварацхелии...
Но нужно было еще два...
Мог помочь...но не помог...
В другой раз обязательно поможет...
Но не помог...
Мог помочь ...Грузии...но не помог...
Так конечно целый гол Кварацхелии...
Но нужно было еще два...
Мог помочь...но не помог...
В другой раз обязательно поможет...
Испания очевидно сильнее !
Испания очевидно сильнее !
Вы матч и статистику посмотрите, гол Хвичи не должен вводить в заблуждения.
Вы матч и статистику посмотрите, гол Хвичи не должен вводить в заблуждения.
Испанцев с победой ожидаемой! Я стою на ногах, без фантазий о договорняке. Надо смотреть футбол и не выдумывать сказки. Хвича забил хороший, трудовой гол, убежавший от двух защитников с чем и поздравляю. В Европе гол кому надо оценят. Хейтеры пусть надувают щеки. Все впереди у парня! Жизнь только начинается у него.
Испанцев с победой ожидаемой! Я стою на ногах, без фантазий о договорняке. Надо смотреть футбол и не выдумывать сказки. Хвича забил хороший, трудовой гол, убежавший от двух защитников с чем и поздравляю. В Европе гол кому надо оценят. Хейтеры пусть надувают щеки. Все впереди у парня! Жизнь только начинается у него.