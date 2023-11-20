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Португалия одержала победу над Исландией

сегодня, 00:42
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия2 : 0Логотип футбольный клуб ИсландияИсландияМатч завершен

Португалия обыграла Исландию (2:0) в матче отбора к Евро-2024.

На 37-й минуте первый гол в игре забил полузащитник Португалии Бруну Фернандеш. На 66-й минуте Рикарду Орта удвоил преимущество хозяев поля.

Португалия заняла 1-е место в группе J (30 очков), Исландия завершила отбор к Евро-2024 на 4-м месте (10 очков).

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Стадион «Жозе Алваладе»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер сборной Португалии
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Все комментарии
Spectr
Spectr ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 13:17
Постеры по всему ковру бабушкиному?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Agamaga............... (раскрыть)
сегодня в 12:23, ред.
Бестолковые перепасовки - это когда на одном из флангов Бруну, Силва и один из опорных дефов катают треугольник в центре, гоняя по кругу 2-х викингов..., а в это же время - на другом фланге Феликс и Отавио, без опеки (!) ждут своей очереди для нечто подобного, и смотрят на это в ожидании.

Почему энергозатратные ? Да потому что ни одной позиционной атаки после этой карусели Порту создать не смог..., да что там атаки - даже толком Навесить на Кришку не мог, ибо все мячики отскакивали от островитян, не долетая до штрафной... Один Феликс (эпизодически) обыгрывал своего визави на левом фланге и создавал остроту; остальные - Упс!

Почему Барселонские ? Потому что это их сегодняшняя игра - так называемое, уродливое поползновение повторить элементы Великой Тики футболистами, которые хоть и одарены технически, однако не понимают её НаЗначение.
Эта фигня канает только в Ла Лиге; в Европе же Барселону за это наказывают из года в год, однако выводов они не делают со времён тренерства Вальверде.

"А им сильно надо было продвигать мяч? Куда-то торопились? Вышли откатать."

Вот видишь ! Заметел же! ) Поэтому то Мартинес и вышвырнул с поля Силву и Отавио.
112910415
112910415
сегодня в 11:42
"Как жаль, что это не Гибралтар !" - печалился один из участников матча
Интерес
Интерес ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 11:23, ред.
Он скоро станет самым молодым игроком во всей "Верблюд-Лиге".Но и он слабак,есть к чему стремиться,вон,Дима Лоськов вчера гол забил,а ему 49 лет.
Интерес
Интерес
сегодня в 11:20
Эх,блин,получается,что наш Нарцисс не пополнил свой победный рекордный счёт???
Байкал-38
Байкал-38 ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 10:52
Тренер португалов может и рад попробовать резерв из молодых игроков, но в таком случае на евро 24 у команды будет новый тренер.
Гей-нарцисс сразу закатит истерику и добьётся отставки тренера.
Да ещё гею-нарциссу нужны партнёры для его голов, а ставить несыгранных это чревато. Ну а если дерзкая молодёжь захочет показать себя? Гей-нарцисс на поле истерику закатит.
А вот основе сборной может отдых и нужен, графики в их чемпионатах и еврокубках сумасшедшие. Это гей-нарцисс у себя в пустыне может позволить весь матч пешком ходить руками размахивать, а потом упасть в штрафной или пробить пенальти за кого то, ну и подставить ногу конечно.
На евро 24 мы увидем Португалию образца ЧМ 22, а может скандалы будут ещё громче.
Интересно гей-нарцисс сидя на лавке потребует на него гол записать?
Скажет, что от его ветра мяч в сетку попал, типа он последним дунул или пукнул...
Elliada
Elliada
сегодня в 08:16
Матч ничего не решал. Лучшим решением было бы выпустить молодежь, но тренер выпустил основной состав, наверное хотели повторить "подвиг" Франции. Роналду огорчил своих фанатов, которые до часа ночи ждали его гола. Статистику улучшить не удалось. Снова стал вторым. Вечно второй в этот раз проиграл гонку Лукаку.
e4tusj8aw6c9
e4tusj8aw6c9
сегодня в 07:39
Задача выполнена заранее, поэтому такая игра от Португалии
Scorp689
Scorp689
сегодня в 06:59
Предсказуемо... С первым местом в группе...
протон
протон
сегодня в 04:59
Мартинес выбрал правильную для себя стратегию. Сразу сказал Роналду, что он будет играть в основе, как минимум до Евро. А здоровые отношения с Роналду — минимум внимания прессы. По крайней мере на фоне конфликтов. А тройка защитников Инасиу, Диаш, Силва вообще выглядит смертоносной.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Joseph Dredd (раскрыть)
сегодня в 03:51
Смотря с кем сравнивать.
Если сравнивать с Гибралтаром, Сан-Марино или Лихтенштейном, то да Исландия не самый слабый соперник.
Временный всплеск в десятых годах этого столетия не должен вводить никого в заблуждения.
Исландия вернулась на свои позиции, немного сильнее аутсайдеров.
Посмотрите историю сборной Исландии.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 03:24
Жаль Роналду не забил...
Ничего, еще забьет...
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 02:59
Жаль Рону не удалось забить но он записал на свой счет ассист что тоже не плохо. Теперь у него 10+2 в 9 матчах. И это в 38 лет!! Криштиану настоящий GOAT 🐐
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Против ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 02:15
Но и не самый слабый соперник.
Agamaga...............
Agamaga............... ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 02:09
Что за передачи такие энергозатратные перепасовки без продвижения? Первый раз слышу такое. Да ещё и барселонские. Энергозатратные перепасовки)) А им сильно надо было продвигать мяч? Куда-то торопились? Вышли откатать. Разве что Душ Сантуш Авейру переживал за свой гол.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:38, ред.
Посмотрел...
Не самый лучший матч Португалии.
Много передерживали мяч в центре: много бестолковых - барселонских энергозатратных перепасовок без продвижения..., и Криш, в этой связи сидящий без обостряющих передач на голодном пайке, не зря бесился. Мало что получалось у Канселу и Фернандеша (хоть и гол он забил, но в остальном якорил и порол моменты)
Единственный кто порадовал - Феликс..., но и он с катушек слетел и свалился под конец на грубости к сопернику...
В общем Мартинесу есть над чем подумать и что менять.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 01:03
Нынешняя Исландия не самый сильный соперник.
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
сегодня в 00:58
Навязчивые мысли Авейру : Лукаку, Лукаку, Лукаку, Лукаку, 14:0, 14:0, 14:0, 14:0 - помешали Душ Сантушу "заткнуть" рот хейтерам... А-ха-ха-ха.. 😄🤭
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