Португалия одержала победу над Исландией

1700430131

сегодня, 00:42

Португалия обыграла Исландию (2:0) в матче отбора к Евро-2024.

На 37-й минуте первый гол в игре забил полузащитник Португалии Бруну Фернандеш. На 66-й минуте Рикарду Орта удвоил преимущество хозяев поля.

Португалия заняла 1-е место в группе J (30 очков), Исландия завершила отбор к Евро-2024 на 4-м месте (10 очков).