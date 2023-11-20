Португалия одержала победу над Исландией

Португалия обыграла Исландию (2:0) в матче отбора к Евро-2024.
На 37-й минуте первый гол в игре забил полузащитник Португалии Бруну Фернандеш. На 66-й минуте Рикарду Орта удвоил преимущество хозяев поля.
Португалия заняла 1-е место в группе J (30 очков), Исландия завершила отбор к Евро-2024 на 4-м месте (10 очков).
Не самый лучший матч Португалии.
Много передерживали мяч в центре: много бестолковых - барселонских энергозатратных перепасовок без продвижения..., и Криш, в этой связи сидящий без обостряющих передач на голодном пайке, не зря бесился. Мало что получалось у Канселу и Фернандеша (хоть и гол он забил, но в остальном якорил и порол моменты)
Единственный кто порадовал - Феликс..., но и он с катушек слетел и свалился под конец на грубости к сопернику...
В общем Мартинесу есть над чем подумать и что менять.
Не самый лучший матч Португалии.
Много передерживали мяч в центре: много бестолковых - барселонских энергозатратных перепасовок без продвижения..., и Криш, в этой связи сидящий без обостряющих передач на голодном пайке, не зря бесился. Мало что получалось у Канселу и Фернандеша (хоть и гол он забил, но в остальном якорил и порол моменты)
Единственный кто порадовал - Феликс..., но и он с катушек слетел и свалился под конец на грубости к сопернику...
В общем Мартинесу есть над чем подумать и что менять.