Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыТоварищеские матчи. Клубы 2023

Гол Лоськова принёс «Локомотиву» победу над ЦСКА в ретро-матче

вчера, 21:25

Легенды «Локомотива» обыграли легенд ЦСКА со счётом 1:0 в ретро-матче.

Единственный гол в игре на 56-й минуте забил полузащитник «Локомотива» Дмитрий Лоськов.

Клубы провели на поле два тайма по 40 минут. В качестве тренера «Локомотива» выступил Юрий Сёмин, а в качестве наставника ЦСКАВалерий Газзаев.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Испания обыграла Грузию в матче отбора Евро-2024
Сегодня, 00:42
Португалия одержала победу над Исландией
Сегодня, 00:42
Покер Лукаку принёс Бельгии победу над Азербайджаном
Вчера, 21:57
Гол Срджана Бабича помог сборной Сербии выйти на Евро-2024
Вчера, 18:55
Молодёжная сборная России уступила минскому «Динамо» в напряжённом матче
Вчера, 14:09
Сборная Германии впервые проиграла под руководством Нагельсманна
Вчера, 09:17
Сортировать
Все комментарии
MS SQL Server MVP
MS SQL Server MVP
сегодня в 08:39
Само главное , что лимита не было и итог каков. А где наши лимитчики ?
MS SQL Server MVP
MS SQL Server MVP
сегодня в 08:37
вопрос со звездочкой руководству футбольного союза - Почему раньше были такие игроки и таланты , что сейчас в 40-50 лет погоды не испортят в РПЛ. Вопрос - а где сейчас новые ? Так не бывает - что кончились...
bazteri
bazteri
сегодня в 07:34
Молодцы. Эти ребята(мужики точнее) играли(играют) за спорт(за болельщиков), а не за деньги...
112910415
112910415
сегодня в 05:54
красота !
и вечный Лоськов !
mpjx9bdj23n5
mpjx9bdj23n5
сегодня в 01:00
Прям как в золотом матче в 2002 году. Не болею ни за одну из этих команд, но с 2002 по 2004 матчи между ними вызывали особый интерес. Сейчас никакого интереса.
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:11
Победный гол Лоськова - весьма символично!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:56
Такой матч в разы интереснее, чем 2Drots всякие)
Sosna69
Sosna69
вчера в 21:48
Приятная ностальгия!Хороший матч моих ровестников.Комментатор хорошо сказал годы идут а Лоськов забивает.Спасибо за игру мужики.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 21:47
Хороший спектакль разыграли с финальным счётом в шоу. Станиславский тоже бы по аплодировал.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:38
Спасибо футболистам, что собрались, хотя 40-50 лет что это за возраст ? Но особое спасибо многочисленным болельщикам, которые, несмотря на позднее время, в нефутбольную погоду собрались на трибунах и горячо поддерживали своих любимцев. С флагами и горящими глазами. Кстати, организаторы матча совершили одну непростительную ошибку: надо было в кассах спрашивать возраст тех, кто покупал билеты. Было бы очень интересно, кто пришёл на матч.
Татьяна Иващенко
Татьяна Иващенко
вчера в 21:36, ред.
Просто Палыч читер, опять петушка надел и снова победа)

ПыСы: Родолфо, Пашинина и Полякова хоть сейчас в основу. Нужно нынешней основе постоянно напоминать, как за клуб играть нужно.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 21:36
Хороший матч, ветераны не стареют)).
Реализация голевых моментов -- застарелая, хроническая болезнь ЦСКА.
Понравилась игра Милона Красича, Тряхнули стариной ветераны, здоровья им.
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 21:36
В продолжение опроса Соккера про интерес к ретро-матчам. Друзья, да они реально интереснее нынешних игр РПЛ.
ssspartak
ssspartak
вчера в 21:35
Смотрел и чуть не прослезился. Как же летит время...не могу сейчас думать что играли пенсионеры, для меня в памяти они мололые и сильные игроки...мне 36, а им...здоровья им и мира во всём мире.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 21:33
Крутой матч, который навеял воспитания о былом. Спасибо командам. Да, скорости не те, но они сравнимы со вчерашними в игре, в которой играл Зенит (да, это камень в огород голубых).
В целом матч очень достойный: были моменты у обеих команд, вратари тащили.
Аж слеза пробежала по былому Локо во главе с Палычем.
Capral
Capral
вчера в 21:29
И снова Лоськов отличился, как и в том памятном матче за чемпионство!!!
С победой, Локо!!!
протон
протон
вчера в 21:27, ред.
Хороший матч, приятные воспоминания!
У ЦСКА конечно реализация подвела!
Нигматуллин тоже не выручил, Попов и Кириченко до сих пор хороши, хоть и не забили, но ничего.
Поймал себя на мысли, что этот матч мне был намного интересней наблюдать, чем матчи последних сезонов РПЛ. И тут речь не только о нынешнем ЛОКО, а в принципе. Все стало как-то бездушно. И грустно от этого. А в этом матче все - желание, рвение, азарт, пасы какие.
Такие матчи нужны!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 