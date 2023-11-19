Гол Лоськова принёс «Локомотиву» победу над ЦСКА в ретро-матче

Легенды «Локомотива» обыграли легенд ЦСКА со счётом 1:0 в ретро-матче.
Единственный гол в игре на 56-й минуте забил полузащитник «Локомотива» Дмитрий Лоськов.
Клубы провели на поле два тайма по 40 минут. В качестве тренера «Локомотива» выступил Юрий Сёмин, а в качестве наставника ЦСКА — Валерий Газзаев.
У ЦСКА конечно реализация подвела!
Нигматуллин тоже не выручил, Попов и Кириченко до сих пор хороши, хоть и не забили, но ничего.
Поймал себя на мысли, что этот матч мне был намного интересней наблюдать, чем матчи последних сезонов РПЛ. И тут речь не только о нынешнем ЛОКО, а в принципе. Все стало как-то бездушно. И грустно от этого. А в этом матче все - желание, рвение, азарт, пасы какие.
Такие матчи нужны!
У ЦСКА конечно реализация подвела!
Нигматуллин тоже не выручил, Попов и Кириченко до сих пор хороши, хоть и не забили, но ничего.
Поймал себя на мысли, что этот матч мне был намного интересней наблюдать, чем матчи последних сезонов РПЛ. И тут речь не только о нынешнем ЛОКО, а в принципе. Все стало как-то бездушно. И грустно от этого. А в этом матче все - желание, рвение, азарт, пасы какие.
Такие матчи нужны!