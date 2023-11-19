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Молодёжная сборная России уступила минскому «Динамо» в напряжённом матче

вчера, 14:09

Молодёжная сборная России уступила в товарищеском матче минскому «Динамо». На 8-й минуте счёт открыл полузащитник минчан Павел Седко. На 44-й минуте равновесие восстановил нападающий нашей молодёжки Александр Чупаёв. На 47-й минуте «Динамо» вновь вышло вперёд благодаря голу полузащитника Александра Свирепы. На 67-й минуте преимущество хозяев упрочил защитник Эдилсон. На 81-й минуте защитник минчан Алексей Вакулич сделал счёт разгромным. На 86-й минуте нападающий молодёжной сборной России Александр Кокшаров отыграл один мяч. На 90-й минуте Кокшаров оформил дубль, установив окончательный счёт матча.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:03
всё норм
живая, хорошая игра
протон
протон
вчера в 19:17
Тут всё-таки второй состав играл, основа играла с белорусской молодёжкой.
А так конечно Кокшаров в полном порядке. Через года 2-3 жду его уже в главной сборной.
lotsman
lotsman
вчера в 16:52
Хорошая битва была, со множеством голов, на радость болельщикам.
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:10
Молодцы молодёжь - сражались до конца!
zy2792pjgvg4
zy2792pjgvg4
вчера в 14:21
Старшим не зазорно проиграть
Гость
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