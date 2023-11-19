Молодёжная сборная России уступила минскому «Динамо» в напряжённом матче

Молодёжная сборная России уступила в товарищеском матче минскому «Динамо». На 8-й минуте счёт открыл полузащитник минчан Павел Седко. На 44-й минуте равновесие восстановил нападающий нашей молодёжки Александр Чупаёв. На 47-й минуте «Динамо» вновь вышло вперёд благодаря голу полузащитника Александра Свирепы. На 67-й минуте преимущество хозяев упрочил защитник Эдилсон. На 81-й минуте защитник минчан Алексей Вакулич сделал счёт разгромным. На 86-й минуте нападающий молодёжной сборной России Александр Кокшаров отыграл один мяч. На 90-й минуте Кокшаров оформил дубль, установив окончательный счёт матча.
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живая, хорошая игра
А так конечно Кокшаров в полном порядке. Через года 2-3 жду его уже в главной сборной.
А так конечно Кокшаров в полном порядке. Через года 2-3 жду его уже в главной сборной.