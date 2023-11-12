В Белорусской федерации рассказали, каких арбитров отправят работать в РПЛ

1699791280

вчера, 15:14

Белорусская федерация футбола (БФФ) определилась с арбитрами, которые в будущем году могут быть отправлены по обмену для работы в РПЛ .

Ранее соответствующее соглашение было заключено между РФС и БФФ.

«У нас есть внутренние критерии, обслуживать матчи смогут не более пяти арбитров. Это не только судьи с международным опытом, но и наши перспективные, которых мы в ближайшее время планируем привлекать к обслуживанию международных матчей. Вероятнее всего, они смогут работать в следующем году», — сказал первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич.