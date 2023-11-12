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В Белорусской федерации рассказали, каких арбитров отправят работать в РПЛ

вчера, 15:14

Белорусская федерация футбола (БФФ) определилась с арбитрами, которые в будущем году могут быть отправлены по обмену для работы в РПЛ.

Ранее соответствующее соглашение было заключено между РФС и БФФ.

«У нас есть внутренние критерии, обслуживать матчи смогут не более пяти арбитров. Это не только судьи с международным опытом, но и наши перспективные, которых мы в ближайшее время планируем привлекать к обслуживанию международных матчей. Вероятнее всего, они смогут работать в следующем году», — сказал первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич.

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Источник: tass.ru
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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:07
Отправят тех, кто взяток не берет.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:00
Белорусам можно доверять.
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 15:45
А зарплаты какие будут?
У них как у нас у нас как у них?
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 15:42
Как бы ребятишки не спились у нас в России!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:21, ред.
Белорусы посовещались и решили отправить бригаду арбитров с фамилиями Хромой, Косой и Слепой, всё равно они подмены не заметят.
ermak6848
ermak6848
вчера в 15:19
Интересная информация по обмену
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