В Белорусской федерации рассказали, каких арбитров отправят работать в РПЛ

Белорусская федерация футбола (БФФ) определилась с арбитрами, которые в будущем году могут быть отправлены по обмену для работы в РПЛ.
Ранее соответствующее соглашение было заключено между РФС и БФФ.
«У нас есть внутренние критерии, обслуживать матчи смогут не более пяти арбитров. Это не только судьи с международным опытом, но и наши перспективные, которых мы в ближайшее время планируем привлекать к обслуживанию международных матчей. Вероятнее всего, они смогут работать в следующем году», — сказал первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич.
У них как у нас у нас как у них?
У них как у нас у нас как у них?