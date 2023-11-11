ЭСК РФС: «Гол Соболева в ворота „Краснодара“ был отменён правильно»

ЭСК РФС постановила, что гол нападающего «Спартака» Александра Соболева с пенальти в матче с «Краснодаром» был правильно отменён после вмешательства ВАР на 84-й минуте.
На официальном сайте Российского футбольного союза говорится:
Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок команды «Спартак» №7 Александр Соболев при выполнении 11-метрового удара совершил вторичное касание мяча, сперва сдвинув его с места левой ногой, а потом совершив удар по мячу правой ногой, что является нарушением правил бьющим игроком и наказывается назначением свободного удара с 11-метровой отметки в пользу обороняющейся команды. В связи с этим комиссия единогласно поддерживает вмешательство ВАР, определившего нарушение правил бьющим игроком при процедуре пробития 11-метрового удара и решение судьи не засчитывать взятие ворот.
Комиссия также вынесла решения по эпизодам из других поединков.
Другое дело, что при пробитии пенальти часто возникают спорные ситуации и со стороны бьющего ( игрок останавливается во время разбега) и со стороны вратаря и со стороны других игроков. Что то не припомню, что бы ЭСК как то сильно озадачивалась этим. Скорее всего своеобразный пиар(показуха) своей значимости
А ЭСК должна прежде всего начинать " с себя", то есть рекомендовать как можно строже наказывать судей допустивших ошибки повлиявшие на результат матча и далее по списку - грубость игроков, не сдержанность тренеров и т д... . А то как то не заметно улучшения в плане судейства в РПЛ.
Другое дело, что при пробитии пенальти часто возникают спорные ситуации и со стороны бьющего ( игрок останавливается во время разбега) и со стороны вратаря и со стороны других игроков. Что то не припомню, что бы ЭСК как то сильно озадачивалась этим. Скорее всего своеобразный пиар(показуха) своей значимости
А ЭСК должна прежде всего начинать " с себя", то есть рекомендовать как можно строже наказывать судей допустивших ошибки повлиявшие на результат матча и далее по списку - грубость игроков, не сдержанность тренеров и т д... . А то как то не заметно улучшения в плане судейства в РПЛ.