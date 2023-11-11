ЭСК РФС: «Гол Соболева в ворота „Краснодара“ был отменён правильно»

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вчера, 13:41

ЭСК РФС постановила, что гол нападающего «Спартака» с пенальти в матче с «Краснодаром» был правильно отменён после вмешательства ВАР на 84-й минуте.

На официальном сайте Российского футбольного союза говорится:

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок команды «Спартак» №7 Александр Соболев при выполнении 11-метрового удара совершил вторичное касание мяча, сперва сдвинув его с места левой ногой, а потом совершив удар по мячу правой ногой, что является нарушением правил бьющим игроком и наказывается назначением свободного удара с 11-метровой отметки в пользу обороняющейся команды. В связи с этим комиссия единогласно поддерживает вмешательство ВАР, определившего нарушение правил бьющим игроком при процедуре пробития 11-метрового удара и решение судьи не засчитывать взятие ворот.

Комиссия также вынесла решения по эпизодам из других поединков.