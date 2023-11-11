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ЭСК РФС: «Гол Соболева в ворота „Краснодара“ был отменён правильно»

вчера, 13:41
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 3Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

ЭСК РФС постановила, что гол нападающего «Спартака» Александра Соболева с пенальти в матче с «Краснодаром» был правильно отменён после вмешательства ВАР на 84-й минуте.

На официальном сайте Российского футбольного союза говорится:

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок команды «Спартак» №7 Александр Соболев при выполнении 11-метрового удара совершил вторичное касание мяча, сперва сдвинув его с места левой ногой, а потом совершив удар по мячу правой ногой, что является нарушением правил бьющим игроком и наказывается назначением свободного удара с 11-метровой отметки в пользу обороняющейся команды. В связи с этим комиссия единогласно поддерживает вмешательство ВАР, определившего нарушение правил бьющим игроком при процедуре пробития 11-метрового удара и решение судьи не засчитывать взятие ворот.

Комиссия также вынесла решения по эпизодам из других поединков.

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 18:58, ред.
Стериометрия рассматривает фигуры в пространстве. Поэтому ракурс, с которого мы смотрим на них, очень важен.
Варвар7
Варвар7 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 18:13
Не буду оспаривать Ваше мнение. Я лишь выразил своё, которое у меня сложилось при просмотре данного эпизода и последующих за этим "телодвижений". Как говорится - "сколько людей - столько и мнений".
Тем более я не чего не смыслю в стереометрии.)))
Варвар7
Варвар7 ответ Интерес (раскрыть)
вчера в 17:57
Ну нельзя же всех "под одну гребёнку мерить" - есть болельщики ( ни чего не буду говорить про общегражданский план - сайт всё таки спортивный) которые объективно оценивают ситуацию ( и их большинство). Просто спорт это прежде всего эмоции и их выражают по разному.
Что же касается ВАР то за ним тоже наблюдают судьи - а "техника в руках "дикаря это кусок железа" ( ни кого не хочу обидеть этой поговоркой, просто показываю, что и здесь присутствует человеческий фактор).
P S. Ну а Победу как правило празднуют - шумно , весело и с размахом!)))
Сп62
Сп62 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 17:56, ред.
А я вот не согласен. Поскольку съёмка велась камерой под углом сверху, то естественно, что проекция мяча будет на ноге. Но это ещё не значит, что нога касается мяча. Здесь необходима только горизонтальная съёмка на уровне мяча. Остальное только догадки. Кто соображает в стериометрии, тот подтвердит мои выводы.
29081985
29081985
вчера в 17:51
Надо было этот пендаль через год рассмотреть, что то они поторопились))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ протон (раскрыть)
вчера в 17:09
    Интерес
    Интерес ответ Варвар7 (раскрыть)
    вчера в 17:03
    ПРоигравшие всегда недовольны. И не только в спортивном судействе,в общегражданском производстве-тоже.Только выигравшие идут тихо праздновать победу,а проигравшие кричат,что судьи продажные.Кого больше слышно,и с кем "непричастные" соглашаются легче?
    А ВАР ничего хорошего в футбол не принёс,но это уже данность.
    Варвар7
    Варвар7 ответ Интерес (раскрыть)
    вчера в 16:56
    У каждого человека своё мнение (кому то смешно, кому то нет). Нужно было просто рассмотреть присутствовало ли второе касание игрока или нет. При тех возможностях ( при увеличении кадра) это можно сделать легко и быстро. В данном случаи(как бы мне не было обидно) считаю, что ляп со стороны Саши был.
    Другое дело, что при пробитии пенальти часто возникают спорные ситуации и со стороны бьющего ( игрок останавливается во время разбега) и со стороны вратаря и со стороны других игроков. Что то не припомню, что бы ЭСК как то сильно озадачивалась этим. Скорее всего своеобразный пиар(показуха) своей значимости
    А ЭСК должна прежде всего начинать " с себя", то есть рекомендовать как можно строже наказывать судей допустивших ошибки повлиявшие на результат матча и далее по списку - грубость игроков, не сдержанность тренеров и т д... . А то как то не заметно улучшения в плане судейства в РПЛ.
    Интерес
    Интерес ответ ABir (раскрыть)
    вчера в 16:05
    "..., вариантов не было."-Это очень правильно! Есть в "Спартаке" объективные болельщики!!!
    Интерес
    Интерес ответ Варвар7 (раскрыть)
    вчера в 16:04
    Не вижу ничего смешного в процедуре.Если бы "Спартак" не задавал никчемных вопросов,так и не надо было их обсуждать.
    112910415
    112910415
    вчера в 15:52
    что ещё они могли сказать ?!
    lotsman
    lotsman
    вчера в 15:40
    Всё правильно, один раз коснулся мяча, это пенальти второе касание, это уже офсайд.
    Capral
    Capral
    вчера в 15:07
      nik9373
      nik9373 ответ ABir (раскрыть)
      вчера в 14:57
      В любом случае, это не повлияло бы на результат. Допустим признали бы, что судья ошибся и что - счёт 3:3, судью отстранить на три(пять) матчей?

      Переигровки матчей по любой причине регламентом не предусмотрены, так что можно творить любую дичь.
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1
      вчера в 14:56
      Видимо ЭСК считает Соболя циркачем у которого мяч сдвигается после касания ногой, а после летит прямо).
      Глазастые кроты, глазастые ЭСК. Ничему уже не удивляюсь. В ЭСК хоть есть люди, человеки игравшие футбол?).
      протон
      протон
      вчера в 14:49
      Я с вами не "Ты" не общался. Если можно, пожалуйста. Кандауров на "Вы"
      Байкал-38
      Байкал-38
      вчера в 14:38, ред.
      Абаскалька будет плакать, он не только бездарный тренер, так ещё правил не знает.
      adekvat
      adekvat
      вчера в 14:33
      Соболев косяковый зачем ему давать бить пенальти.
      ABir
      ABir
      вчера в 14:25
      Кто бы сомневался, что решение ЭСК будет именно таким, вариантов не было.
      Ironigor
      Ironigor
      вчера в 14:12
      Дармоеды ЭСК РФС вынесли свой вердикт !)
      Варвар7
      Варвар7
      вчера в 14:10, ред.
      Ну ведь смешно 27 октября в матче за Кубок, Соболь поскользнулся, а через 2 недели авторитетная комиссия ЭСК подтвердила это. Представляю какие важные и озабоченные лица были у сих чиновников при обсуждению и вынесению вердикта по этому пенальти.)))
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ протон (раскрыть)
      вчера в 14:00, ред.
      Где ты в правилах увидел "мяч должен начать движение"? Сам придумал? Касания могут быть одновременное и сначала опорная нога, потом бьющая И все это нарушения. У КБ свои правила?
      TheBoLt
      TheBoLt ответ нечитайло (раскрыть)
      вчера в 13:55
      А чего не легче? Все же хотят, чтобы судья судил правильно? Или побеждать\спасаться хотим только на ошибках судейских? Нет, если судья сделал все правильно, я его полностью поддерживаю. А перекладывать ответственность Абаскалю с себя на судью - очень глупый шаг. Он еще ниже упал в моих глазах. Бездарность, так еще и человек недалёкий. Уже три тура я твержу, что он исчерпал лимит доверия
      протон
      протон
      вчера в 13:50
      Ну конечно, правило №1 - голы Соболева не считаются.
      По правилам "мяч должен начать ясно видимое движение", а вы там на варе сидели и рассматривали - коснулся или нет, а то движения не было никакого!
      Короче, как тогда с Макгиди - решение принимается, не заглядывая в правила.
      нечитайло
      нечитайло
      вчера в 13:45
      фанатам от этого не легче
      Гость
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