Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудействоСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2023/2024

Сергей Иванов рассказал, как отработал в Саудовской Аравии

вчера, 17:09

Российский арбитр Сергей Иванов рассказал об опыте работы в Саудовской Аравии.

Позвонил наш руководитель Милорад Мажич и сообщил, что меня планируют назначить в качестве VAR на игру в Саудовской Аравии. Я отреагировал позитивно. Я очень люблю нашу страну и наш чемпионат, но получить опыт вне России — это полезно. Естественно, ответственность была достаточно большой — поскольку я был, как вы сказали, первооткрывателем в официальных отношениях наших федераций. Важно было показать уровень, и Милорад об этом тоже говорил. Официальных отзывов о моей работе пока не поступало, но от руководителей саудовской федерации слышал только позитивные отклики. Главное, что игра хорошо прошла, что претензий ко мне нет. Если бы были претензии, то остался бы неприятный осадок. Это не отменило бы сотрудничества федераций, но первое впечатление нельзя произвести дважды. Важно было отработать качественно и на уровне

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
В Белорусской федерации рассказали, каких арбитров отправят работать в РПЛ
12 ноября
ОфициальноЭСК РФС: «Гол Соболева в ворота „Краснодара“ был отменён правильно»
11 ноября
СлухиВ АПЛ может появиться система полуавтоматического определения офсайда
11 ноября
Судейство в АПЛ – катастрофа. Круговая порука убивает лучшую футбольную лигу
10 ноябряВадим Багров в блоге Дно пробитоКомментарии7
ОфициальноКарасёв рассудит «Зенит» и «Краснодар». Назначения арбитров на 15-й тур РПЛ
10 ноября
Тен Хаг раскритиковал судейство после поражения от «Копенгагена»
09 ноября
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:01
ну и молодец
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:27
Во как Серёга проникся - ну это и понятно - первооткрыватель всё таки.)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 