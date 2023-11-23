У полузащитника «Динамо» Чавеса небольшое повреждение

Футбольный агент Клаудио Курти, представляющий интересы полузащитника «Динамо» и сборной Мексики Луиса Чавеса, рассказал о состоянии здоровья своего клиента.
Как он мне сказал, у него был небольшой мышечный спазм. У него будет слишком долгий путь в Москву.
Чавес выступал за сборную Мексики в 1/4 финала Лиги наций КОНКАКАФ. Мексиканцы победили Гондурас со счётом 2:0, один из мячей забил полузащитник «Динамо».
Ранее нападающий, принадлежащий «Спартаку», оформил дубль в 1/4 финала Лиги наций КОНКАКАФ.
Если не ошибаюсь у него 4 карточки. Итак итак не сыграет с ЦСКА...
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Если не ошибаюсь у него 4 карточки. Итак итак не сыграет с ЦСКА...
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