У полузащитника «Динамо» Чавеса небольшое повреждение

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вчера, 12:04

Футбольный агент Клаудио Курти, представляющий интересы полузащитника «Динамо» и сборной Мексики , рассказал о состоянии здоровья своего клиента.

Как он мне сказал, у него был небольшой мышечный спазм. У него будет слишком долгий путь в Москву.

Чавес выступал за сборную Мексики в 1/4 финала Лиги наций КОНКАКАФ . Мексиканцы победили Гондурас со счётом 2:0, один из мячей забил полузащитник «Динамо».