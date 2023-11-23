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У полузащитника «Динамо» Чавеса небольшое повреждение

вчера, 12:04

Футбольный агент Клаудио Курти, представляющий интересы полузащитника «Динамо» и сборной Мексики Луиса Чавеса, рассказал о состоянии здоровья своего клиента.

Как он мне сказал, у него был небольшой мышечный спазм. У него будет слишком долгий путь в Москву.

Чавес выступал за сборную Мексики в 1/4 финала Лиги наций КОНКАКАФ. Мексиканцы победили Гондурас со счётом 2:0, один из мячей забил полузащитник «Динамо».

Ранее нападающий, принадлежащий «Спартаку», оформил дубль в 1/4 финала Лиги наций КОНКАКАФ.

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Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 13:54
Ваня, Приветище, Дружище!!!
Если не ошибаюсь у него 4 карточки. Итак итак не сыграет с ЦСКА...
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stanichnik
stanichnik
вчера в 13:39
после перелета наверняка не успеет еще как следует восстановится, да плюс травма, для Динамо потеря потерь.
Capral
Capral
вчера в 13:05
С ЦСКА по любому не сыграет. А так- выздоровления ему! Жаль, не получится посмотреть игру- много других дел...
ОПС
ОПС
вчера в 12:11
Прилетит в Москву и здесь наши медики должны его быстро поставить на ноги. Вск должно быть хорошо.
Гость
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