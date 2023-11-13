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Литвинов, Зиньковский и Уткин покинули расположение сборной России

вчера, 19:57

Футболисты «Спартака» Руслан Литвинов и Антон Зиньковский, а также хавбек «Ростова» Даниил Уткин вернулись в расположение своих клубов. Старший врач сборной России Владимир Хайтин дал комментарий по теме:

Из-за хронического перегрузочного состояния тренерским и медицинским штабами сборной России и по просьбе медицинского штаба «Спартака», во избежание ухудшения состояния, принято решение направить Литвинова и Зиньковского в расположение клуба для полноценного восстановления и подготовки к матчам за клуб. Что касается Уткина, то у игрока «Ростова» ОРВИ. Даниил таким образом не сможет помочь сборной России в матче с Кубой.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 10:33
Вопрос один:
- Отчего возникло "перегрузочное состояние"?
Между прочим, зайдите в чемпы Южной Америки, до 40 команд в эшелонах и играют, как то уже писал, до 350 атак за игру на две команды...
А у нас? Если в районе 120-140 уже хорошо...
Отчего перегрузки?
Вот у Фёдора Черенкова были перегрузки - играл за Спартак, за сборную и за молодёжку (сборную).
ABir
ABir
вчера в 23:16
Раз врач решил - надо подлечиться, но подлечится. За сборную нужно играть здоровым и мотивированными.
Василий 50
Василий 50
вчера в 23:05
А раньше нельзя было это решить.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:49
Дрожь по коже от таких новостей. В преддверии важнейшего международного матча лишиться сразу трёх игроков основного состава - врагу не пожелаешь.
Интерес
Интерес
вчера в 22:16
Художественная самодеятельность завода противопожарного оборудования им.В.Г.Карпина.
makkie
makkie
вчера в 21:34
В кой-то веке здравое решение!
Зачем рисковать здоровьем игроков в ничего не значащем матче?

Да и вообще, лично я не вижу смысла проводить товарищеские матчи сборной. Что они дают? Карпин уже выдохся, футболисты без мотивации, много травм, результатов нет.
adekvat
adekvat
вчера в 21:29
У них просто аллергия на ром и сигары, решили поберечь ребят.
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:54
Да у Карпина будет кем их заменить, тем более с таким соперником .
Capral
Capral
вчера в 20:37, ред.
Вот, блин, с таким соперником сыграть- мечтает любой футболист мира, а они смылись.
А если серьезно, никто за нынешнюю сборную играть не хочет- смысла нет, впустую здоровье гробить...

Болельщиков жаль- деньги на ветер выбросили. Впрочем, возможно прикупят гаванские сигары, по дешёвке...
lotsman
lotsman ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 20:37
"Из-за хронического перегрузочного состояния.................."
Они не травмированы. Устали мальчики. Силёнок не хватает на полноценную работу. Дыхалка на пределе. Попросились отдохнуть. Иначе до зимней паузы боятся не дотянуть.)
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:27
Зачем едут в сборную ,если травмированы?
Гость
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