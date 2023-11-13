Литвинов, Зиньковский и Уткин покинули расположение сборной России

Футболисты «Спартака» Руслан Литвинов и Антон Зиньковский, а также хавбек «Ростова» Даниил Уткин вернулись в расположение своих клубов. Старший врач сборной России Владимир Хайтин дал комментарий по теме:
Из-за хронического перегрузочного состояния тренерским и медицинским штабами сборной России и по просьбе медицинского штаба «Спартака», во избежание ухудшения состояния, принято решение направить Литвинова и Зиньковского в расположение клуба для полноценного восстановления и подготовки к матчам за клуб. Что касается Уткина, то у игрока «Ростова» ОРВИ. Даниил таким образом не сможет помочь сборной России в матче с Кубой.
Они не травмированы. Устали мальчики. Силёнок не хватает на полноценную работу. Дыхалка на пределе. Попросились отдохнуть. Иначе до зимней паузы боятся не дотянуть.)
Они не травмированы. Устали мальчики. Силёнок не хватает на полноценную работу. Дыхалка на пределе. Попросились отдохнуть. Иначе до зимней паузы боятся не дотянуть.)
А если серьезно, никто за нынешнюю сборную играть не хочет- смысла нет, впустую здоровье гробить...
Болельщиков жаль- деньги на ветер выбросили. Впрочем, возможно прикупят гаванские сигары, по дешёвке...
А если серьезно, никто за нынешнюю сборную играть не хочет- смысла нет, впустую здоровье гробить...
Болельщиков жаль- деньги на ветер выбросили. Впрочем, возможно прикупят гаванские сигары, по дешёвке...
Зачем рисковать здоровьем игроков в ничего не значащем матче?
Да и вообще, лично я не вижу смысла проводить товарищеские матчи сборной. Что они дают? Карпин уже выдохся, футболисты без мотивации, много травм, результатов нет.
Зачем рисковать здоровьем игроков в ничего не значащем матче?
Да и вообще, лично я не вижу смысла проводить товарищеские матчи сборной. Что они дают? Карпин уже выдохся, футболисты без мотивации, много травм, результатов нет.