Литвинов, Зиньковский и Уткин покинули расположение сборной России

Футболисты «Спартака» и , а также хавбек «Ростова» вернулись в расположение своих клубов. Старший врач сборной России Владимир Хайтин дал комментарий по теме:

Из-за хронического перегрузочного состояния тренерским и медицинским штабами сборной России и по просьбе медицинского штаба «Спартака», во избежание ухудшения состояния, принято решение направить Литвинова и Зиньковского в расположение клуба для полноценного восстановления и подготовки к матчам за клуб. Что касается Уткина, то у игрока «Ростова» ОРВИ . Даниил таким образом не сможет помочь сборной России в матче с Кубой.