Семак рассказал, кто из игроков «Зенита» не сыграет в ближайшем туре РПЛ

Главный тренер «Зенита» сообщил, кто из футболистов «сине-бело-голубых» не примет участия в матче 16-го тура РПЛ против «Сочи».

Все игроки вернулись в расположение клуба. Не примут участие в матче Матео Кассьерра, Густаво мантуан, Вячеслав Караваев и Дмитрий Васильев — это те игроки, которые продолжают восстанавливаться. Надеюсь, что к следующей игре они будут готовы, над этим идёт работа. Все остальные готовы.