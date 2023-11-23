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Семак рассказал, кто из игроков «Зенита» не сыграет в ближайшем туре РПЛ

вчера, 14:07
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб СочиСочиЗавтра в 15:15 Не начался

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, кто из футболистов «сине-бело-голубых» не примет участия в матче 16-го тура РПЛ против «Сочи».

Все игроки вернулись в расположение клуба. Не примут участие в матче Матео Кассьерра, Густаво мантуан, Вячеслав Караваев и Дмитрий Васильев — это те игроки, которые продолжают восстанавливаться. Надеюсь, что к следующей игре они будут готовы, над этим идёт работа. Все остальные готовы.

Ранее сообщалось, что защитник «Зенита» Марио Фернандес тренируется в общей группе.

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112910415
112910415
вчера в 14:16
есть надежда на победу
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