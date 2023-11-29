Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2023/2024

«Интер» претендует на игрока «Кальяри»

сегодня, 18:15

Полузащитник Наитан Нандес имеет шансы продолжить карьеру в «Интере».

Футболист выступает за «Кальяри», но следующим летом он может стать свободным агентом. Представитель хавбека Пабло Бентанкур дал комментарий по теме:

Мы общаемся с «Интером», они заинтересованы.

Наитан спокоен, сейчас он думает о «Кальяри». Больше всего его интересует даже не «Интер» или «Кальяри», а национальная сборная.

Было несколько звонков с предложениями. Важнее всего на данный момент его процесс восстановления после травмы.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Реалу» предложили подписать Варана
Сегодня, 21:23
Слухи«Манчестер Юнайтед» претендует на полузащитника «Бетиса»
Сегодня, 20:48
Слухи«Валенсия» и «Реал Сосьедад» следят за Гринвудом
Сегодня, 12:58
Слухи«Тоттенхэм» хочет усилиться защитником «Ниццы»
Сегодня, 00:37
СлухиИгрок «Челси» интересен «Фулхэму»
Вчера, 21:36
Слухи«Шеффилд Юнайтед» хочет приобрести нападающего «Аякса»
Вчера, 20:57
Все комментарии
2kmj2p7xmw5n
2kmj2p7xmw5n
сегодня в 22:07
Это похоже на правду. “Интер” заинтересован в подписании Наитона Нандеса, однако на данный момент нет конкретных предложений или договоренностей. Заявление представителя футболиста также выглядит вполне достоверно, он говорит о том, что важнее всего на данный момент восстановление Нандеса после травмы, а не переговоры о трансфере. Если бы это был пиар, то скорее всего акцент был бы на “Интере” или “Кальяри”, а не на травме игрока.
5gxw7g4p6exn
5gxw7g4p6exn
сегодня в 18:42
Если Интер заинтересован то тогда удачи!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 