«Интер» претендует на игрока «Кальяри»

Полузащитник имеет шансы продолжить карьеру в «Интере».

Футболист выступает за «Кальяри», но следующим летом он может стать свободным агентом. Представитель хавбека Пабло Бентанкур дал комментарий по теме:

Мы общаемся с «Интером», они заинтересованы.

Наитан спокоен, сейчас он думает о «Кальяри». Больше всего его интересует даже не «Интер» или «Кальяри», а национальная сборная.

Было несколько звонков с предложениями. Важнее всего на данный момент его процесс восстановления после травмы.