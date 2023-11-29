«Интер» претендует на игрока «Кальяри»

Полузащитник Наитан Нандес имеет шансы продолжить карьеру в «Интере».
Футболист выступает за «Кальяри», но следующим летом он может стать свободным агентом. Представитель хавбека Пабло Бентанкур дал комментарий по теме:
Мы общаемся с «Интером», они заинтересованы.
Наитан спокоен, сейчас он думает о «Кальяри». Больше всего его интересует даже не «Интер» или «Кальяри», а национальная сборная.
Было несколько звонков с предложениями. Важнее всего на данный момент его процесс восстановления после травмы.