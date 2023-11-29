«Ростов» и ЦСКА сыграли вничью в Кубке России

«Ростов» и ЦСКА сыграли вничью в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России (1:1).
Автогол Кирилла Набабкина на 8-й минуте вывел хозяев вперед, на 32-й счет сравнял Антон Заболотный. На 77-й у гостей красную карточку получил Мойсес.
Ответный матч состоится 12 марта.
Зачем спрашивать)
Зачем спрашивать)
Армейцы не расстраивайтесь, Саламыч ищет работу...
Ростов с победой!
Армейцы не расстраивайтесь, Саламыч ищет работу...
Ростов с победой!
А ЦСКА основой играл
А ЦСКА основой играл
Берегли силы на 3 - е декабря ))).
Берегли силы на 3 - е декабря ))).