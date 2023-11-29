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«Ростов» и ЦСКА сыграли вничью в Кубке России

сегодня, 20:11
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

«Ростов» и ЦСКА сыграли вничью в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России (1:1).

Автогол Кирилла Набабкина на 8-й минуте вывел хозяев вперед, на 32-й счет сравнял Антон Заболотный. На 77-й у гостей красную карточку получил Мойсес.

Ответный матч состоится 12 марта.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ FC RSM (раскрыть)
сегодня в 23:22
Вы же знаете не хуже меня...
Зачем спрашивать)
FC RSM
FC RSM ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 23:16
А у Ростова была основа?:D
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 21:36
3 декабря, в родных армейских пенатах, основным составом отправим в "ночное"!
Армейцы не расстраивайтесь, Саламыч ищет работу...
Ростов с победой!
drug01
drug01
сегодня в 21:21
Всё решит Вторая игра дома!
cska1948
cska1948 ответ Трезвый повар (раскрыть)
сегодня в 20:49
Вот и посмотрим, 3 декабря, как вы силы сберегли...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Трезвый повар (раскрыть)
сегодня в 20:45
У ЦСКА к сожалению, резерва нет ( лазарет ), играли те что могли.
Трезвый повар
Трезвый повар ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 20:42
Это Ростов берёг силы на ближайший матч чемпионата. Поэтому Карпин и поставил резервный состав
А ЦСКА основой играл
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 20:39, ред.
Учитывая короткую скамейку ЦСКА можно считать результат нормальным.
Берегли силы на 3 - е декабря ))).
KTS16_
KTS16_ ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 20:36
Надежды юношей питают ))
isamsn
isamsn
сегодня в 20:24
Армейцы дважды отличились забив себе и Ростову.
Balbes77773
Balbes77773
сегодня в 20:24
Выборочность ВАР поражает немного)Фазу ногой в спину долбанули-даже смотреть не стали,а рука Мойзеса очень заинтересовала))Я так понимаю,ВАР сделали рычагом,чтоб перевернуть матч,который идёт не "по плану" и это печально...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 20:20
Разберемся в Москве)))
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 20:20
Ростов играл резервным составом, ЦСКА играли основой. Ничья объективно закономерный результат
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