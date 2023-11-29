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«Боруссия» Дортмунд победила «Милан» и вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов

сегодня, 01:18
МиланЛоготип футбольный клуб Милан1 : 3Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

«Милан» проиграл «Боруссии» Дортмунд в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов (1:3).

Оливье Жиру мог вывести хозяев вперед на 6-й минуте, но не реализовал пенальти. Марко Ройс на 10-й забил «с точки» и обеспечил гостям преимущество. Самуэль Чуквуэзе на 37-й сравнял счет. Джейми Байно-Гиттенс на 59-й вернул немецкой команде преимущество, а закрепил успех коллектива Карим Адейеми на 69-й минуте.

После поединка «Милан» замыкает группу F (5 очков), «Боруссия» лидирует (10 баллов), она вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Все комментарии
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
сегодня в 07:27
На бумаге была группа смерти,по факту - нет
112910415
112910415
сегодня в 06:17
перевернули турнирную судьбу !
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 01:35
Молодцы дортмундцы, первыми оформили выход из группы смерти, а ведь как неудачно начиналась для них ЛЧ, было всего одно очко после двух туров, но смогли набрать форму по ходу турнира.
Рой Макай
Рой Макай
сегодня в 01:22
БД в Бундеслиге вообще нечто невразумительное, зато эта же БД спокойно решает задачи в ЛЧ в группе смерти, парадокс…
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 01:19
Кто бы мог подумать, что БД первыми обеспечат себе выход из этой группы?)))
Самый интересный квартет конечно!))
Удачи в последнем туре БД!))
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