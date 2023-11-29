«Боруссия» Дортмунд победила «Милан» и вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов

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сегодня, 01:18

«Милан» проиграл «Боруссии» Дортмунд в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов (1:3).

Оливье Жиру мог вывести хозяев вперед на 6-й минуте, но не реализовал пенальти. Марко Ройс на 10-й забил «с точки» и обеспечил гостям преимущество. Самуэль Чуквуэзе на 37-й сравнял счет. Джейми Байно-Гиттенс на 59-й вернул немецкой команде преимущество, а закрепил успех коллектива Карим Адейеми на 69-й минуте.

После поединка «Милан» замыкает группу F (5 очков), «Боруссия» лидирует (10 баллов), она вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов.