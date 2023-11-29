Гол Титкова помог «Оренбургу» переиграть «Спартак» в Кубке России

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сегодня, 17:55

«Оренбург» обыграл «Спартак» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России (1:0).

Гол забил Николай Титков на 10-й минуте с пенальти. У гостей красную карточку на 40-й получил Олег Рябчук.

Ответный поединок состоится 12 марта.