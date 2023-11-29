Гол Титкова помог «Оренбургу» переиграть «Спартак» в Кубке России

«Оренбург» обыграл «Спартак» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России (1:0).
Гол забил Николай Титков на 10-й минуте с пенальти. У гостей красную карточку на 40-й получил Олег Рябчук.
Ответный поединок состоится 12 марта.
«Оренбург» обыграл «Спартак» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России (1:0).
Гол забил Николай Титков на 10-й минуте с пенальти. У гостей красную карточку на 40-й получил Олег Рябчук.
Ответный поединок состоится 12 марта.
Абаскаль не впечатляет.
Абаскаль не впечатляет.
Спартак проиграл во всем: в единоборствах, в редких моментах голевых, в желании. Глаза были не тех, кто приехал побеждать.
Ещё раз с победой Оренбург! Горели глаза, были губы и слюни, желание победой порадовать своих болел. У них получилось.
Спартак проиграл во всем: в единоборствах, в редких моментах голевых, в желании. Глаза были не тех, кто приехал побеждать.
Ещё раз с победой Оренбург! Горели глаза, были губы и слюни, желание победой порадовать своих болел. У них получилось.