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Гол Титкова помог «Оренбургу» переиграть «Спартак» в Кубке России

сегодня, 17:55
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

«Оренбург» обыграл «Спартак» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России (1:0).

Гол забил Николай Титков на 10-й минуте с пенальти. У гостей красную карточку на 40-й получил Олег Рябчук.

Ответный поединок состоится 12 марта.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 19:08
Важная победа Оренбурга, теперь до весны!
DVOK68
DVOK68 ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
сегодня в 19:06
Да,Наиль вредитель для команды.
KTS16_
KTS16_
сегодня в 19:05
На классе
makkie
makkie
сегодня в 19:02
Ну что сказать, получили по носу!
Отвратительная игра в первом тайме - непонятно, то ли адаптация к непривычному газону затянулась, то ли приехали пешочком погулять, то ли недонастроились. Ужасный отрезок выдали. Оренбург смотрелся солиднее и по праву забил гол.
К сожалению, ни Умяров, ни Мартинс, ни молодой Лайкин не показали ничего путного - а это автоматически привело к проигрышу центра поля. Плюс затерялся Бонгонда на фланге, который много терял мяч и не мог ничего создать в атаке.

К сожалению, второй состав Оренбурга оказался сильнее резерва Спартака.
Выделить можно лишь Соболева и Бабича. Остальные матч провалили. Включая тренерский штаб Абаскаля.

Очень не хочется верить, что игроки мыслями в отпуске. В выходные заключительный матч сезона с Ахматом - вот и посмотрим, какие выводы будут сделаны из этого поражения. Проигрывать такому Ахмату - будет позором!
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
сегодня в 18:53
иногда в конце января когда смотрю контрольную игру Спартака на сборах у команды примерно вот такая игра как сегодня в Оренбурге. там мы традиционно валим всё на большие физические нагрузки и ещё плохую форму игроков команды. сегодня что мы увидели? не получалось ровным счётом ничего, в первом тайме даже желания не просматривалось в действиях футболистов красно - белых. зимой вместе с Джикией смело нужно сплавить Умярова. Наиль просто не уровень Спартака, темп атаки тормозит слишком долгими принятиями решений, через раз почти обрез или пас сопернику...Чернов как игрок подмены пригодиться ещё, но ему тоже нужно задуматься, привёз пенку на ровном месте, а забить головой с двух метров от ворот не сумел ( у него просматривалось уже неумение играть головой на стором этаже, только для этого сущечтвуют куча помошников главного тренера) затмения в голове Рябчука начинают пугать немного...в марте хороший шансы пройти оренбург по итогам двух встреч, главное выйти с другой мотивацией и без лишних " пациентов" в составе красно - белых
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 18:48
Надо было сегодня выходить в зелёной форме и играть зелёным мячом . )))))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 18:46
Абаскалю давно надо было бы помахать ручкой и сказать : вайя кон диос !!! Тупой сукин сын .
протон
протон
сегодня в 18:39
Рад что Нейрон 0006 показал одну из лучших игр в моей группе. Я думаю, что Капипаст на много лучше с содержательными комментариями, чем просто так для КП набирать очки. И вот по этому поводу хочу поздравить Нейрона игрок по сути из ничего взял вверх без комментариев в КП, игрок анализировал изучал ставки. Прошлый месяц и мою работу показал в группе "Заболотного" где я победил в упорной равной борьбе со многими, учитывая то, что многие очки были не использованы, возможно это обидело спортивных коллег по-спортивному. В общем, больше содержательных комментариев, не нарушая правил, чем просто три слова, в которых нет ничего. Насчет копипаста, ничего плохого в этом не вижу, если оно несет достоверную содержательную информацию для всего спортивного сообщества, где можно добавить свою мысль, улучшить, модифицировать речь другого.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 18:36, ред.
Маэстро, я знаю Вашу скромность, но, как бы Вы не хотели- Вы ГЕНИЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! И помните, оказа- я не приму!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
112910415
112910415
сегодня в 18:36
нормального футбола не было
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 18:28
Счет по игре даже если можно так свзать еще и скромный
Меня даже не проигрыш Спартака огрчает а таких игроков , как Умяров , Мартинес......Чернов за верховые мячи проигрывает всем кто ниже роста его. Бонконго....???
Абаскаль дает им всем шансы играть а они что делают...???
ДСА
ДСА
сегодня в 18:20
Этот один мяч Спартак спокойно дома отыграет.
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 18:20
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 18:19
Ловлю на слове...
Ironigor
Ironigor ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 18:17
Ну да , официально. А так я его уже уволил ☝️😉🤣
DVOK68
DVOK68 ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 18:13
Да.Более классная команда не отпустила б такой Спартак без авоськи мячей.
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 18:13
Последняя будет в Грозном...
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 18:13
Выйдет основа и напихает...без вариантов)...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 18:11
Ой, не знаю, не знаю...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 18:11
С ЗАСЛУЖЕННОЙ ПОБЕДОЙ ОРЕНБУРГ!!!
Абаскаль по моему, последнюю игру был в Спартаке .
Черчесов следующий !)
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 18:09
Испанец снова дал повод для критики ветеранов. Команда с самого начала выпала из игры. Абаскаль дал шанс некоторым игрокам, но они бездарно профукали его. Буки довольны наверно результатом.
Спартак проиграл во всем: в единоборствах, в редких моментах голевых, в желании. Глаза были не тех, кто приехал побеждать.
Ещё раз с победой Оренбург! Горели глаза, были губы и слюни, желание победой порадовать своих болел. У них получилось.
DVOK68
DVOK68
сегодня в 18:09
Отвратная игра красно-белой команды.По моему субъективному мнению,Спартак изначально прибыл в Оренбург с "ощущением ненужности матча",ну а раз так то можно выйти на первый тайм в стиле "итаксойдёт",а получив триндюлей в виде пропущенного гола и потери при....ка Рябчука,что произошло?
Верно.Во втором тайме вышли героически спасать игру(иногда получается иногда нет)Сегодня не получилось.Зол я на команду в целом и на отдельных персонажей.
Но как ни странно,при отвратной игре вполне приемлемый счётец...в марте можно(и нужно!)брать реванш.Мы конечно не сборная Бразилии 1982 года,но и Оренбург явно не суперпупер клуб,мягенько выражаясь)
p,s
Чернов имбецил.
Futurista
Futurista
сегодня в 18:08, ред.
В марте пуховик получит авоську в Москве...
shlomo
shlomo
сегодня в 18:07
Этот матч мне напомнил большинство домашних матчей "Газовика" Аверьянова и Галкина во Второй Лиге и "Газовика" Евдокимова и Федотова в ФНЛ. Команда играла очень спокойно и сомнений в ее победе практически не было, вопрос был только в счете. Если продолжать исторические аналогии, то Ковалев - это реинкарнация Парнякова, очень похож на него и по стилю игры, и по фигуре, и по движениям.

"Спартак" выглядел ужасно. "Оренбургу" даже не приходилось включать высокие скорости и сверхусилия, чтобы доминировать. Проблема только в том, что будет ответный матч. А ведь такой "Спартак" можно было дожимать и решать все вопросы уже в первой игре.
Capral
Capral
сегодня в 18:07, ред.
Первый тайм Спартака- просто УЖАС. Во 2-м вышли трое из основы, немного игра выровнялась, но всё-равно, никакой мысли в игре КБ. А ведь Спартак- обладатель кубка... Могли забить в самом конце игры, но не забили, и наверно это справедливо, при такой безобразной игре, Спартак, даже на ничью не наиграл. Оренбург мог забить и больше одного, преимуществом владел, но счет 1:0 оставляет обоюдные шансы на успех в ответке.

Абаскаль не впечатляет.
Сп62
Сп62
сегодня в 18:04
Рябчука можно было и не удалять. Первым на мяче явно был Селихов. Почему смотрели только на нарушение и не смотрели на на выход вратаря, непонятно.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 18:01
Спартак не о чем. Оренбург с победой
Гость
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