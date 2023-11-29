«Барселона» одолела «Порту» и вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов

«Барселона» победила «Порту» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:1).
Пепе вывел гостей вперед на 30-й минуте, Жоау Канселу на 32-й счет сравнял, а победный гол на 57-й забил Жоау Феликс.
После поединка «Барселона» лидирует в группе Н (12 очков), команда вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Порту» занимает 2-ю строчку (9 баллов).
С победой!
С победой!
Красивый матч. Быстрая, мастерская работа с мячом от обеих команд.
Игра португальского дуэта слева (Канселу, Феликс) - ответ скептикам, по поводу их трансферов в Барселону. Шикарные технари; поправить бы им ещё и дисциплину - цены б им не было. Если у Хави хватит прозорливости и мудрости, то Бальде надо будет присматривать место на лавке..., для ротации, когда результат уже в кармане.
Красивый матч. Быстрая, мастерская работа с мячом от обеих команд.
Игра португальского дуэта слева (Канселу, Феликс) - ответ скептикам, по поводу их трансферов в Барселону. Шикарные технари; поправить бы им ещё и дисциплину - цены б им не было. Если у Хави хватит прозорливости и мудрости, то Бальде надо будет присматривать место на лавке..., для ротации, когда результат уже в кармане.