«Барселона» одолела «Порту» и вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов

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сегодня, 01:31

«Барселона» победила «Порту» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:1).

Пепе вывел гостей вперед на 30-й минуте, Жоау Канселу на 32-й счет сравнял, а победный гол на 57-й забил Жоау Феликс.

После поединка «Барселона» лидирует в группе Н (12 очков), команда вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Порту» занимает 2-ю строчку (9 баллов).