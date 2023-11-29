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«Барселона» одолела «Порту» и вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов

сегодня, 01:31
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона2 : 1Логотип футбольный клуб ПортуПортуМатч завершен

«Барселона» победила «Порту» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:1).

Пепе вывел гостей вперед на 30-й минуте, Жоау Канселу на 32-й счет сравнял, а победный гол на 57-й забил Жоау Феликс.

После поединка «Барселона» лидирует в группе Н (12 очков), команда вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Порту» занимает 2-ю строчку (9 баллов).

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Все комментарии
uhzhwf86y9hn
uhzhwf86y9hn
сегодня в 07:37
Тяжело будет Шахтёру пройти в плей-офф
R. Carlos
R. Carlos
сегодня в 07:35
Главное там на Айн трахт не попасть
gr6yxmcvg5qe
gr6yxmcvg5qe
сегодня в 07:28
Португальцам в последнем туре теперь достаточно домашней ничьей с Шахтёром
kazakoff
kazakoff
сегодня в 07:24
Возможно Барса только разгоняется и ещё лучше будет играть в плей-офф
ssspartak
ssspartak ответ FootFun (раскрыть)
сегодня в 07:21
От кого? ПСЖ, Милан или МЮ? Там все серьезные оппоненты теперь уровня как эта барселона))
амурец
амурец
сегодня в 07:04
ну что же кажется Барселона возвращается
Barcelona
Barcelona
сегодня в 06:46
Барсе победа была нужнее!
С победой!
Scorp689
Scorp689
сегодня в 06:43
Встречались очень футбольные технические команды...
112910415
112910415
сегодня в 05:48
ну, это хорошо !
FootFun
FootFun
сегодня в 05:35
Барса вылетит от первого же серьезного аппанента
Grizly88
Grizly88
сегодня в 04:46
Хорош Канселу гол плюс пас
Sкрудж
Sкрудж ответ НЕ ЭГО И С Т (раскрыть)
сегодня в 02:09
Да второй не хуже.
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
сегодня в 02:07
А гол то Канселу хорош .. Да ..
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 02:03, ред.
Могут ведь..., могут каталонцы играть, когда приспичит.)

Красивый матч. Быстрая, мастерская работа с мячом от обеих команд.
Игра португальского дуэта слева (Канселу, Феликс) - ответ скептикам, по поводу их трансферов в Барселону. Шикарные технари; поправить бы им ещё и дисциплину - цены б им не было. Если у Хави хватит прозорливости и мудрости, то Бальде надо будет присматривать место на лавке..., для ротации, когда результат уже в кармане.
Гость
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