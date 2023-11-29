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ПСЖ и «Ньюкасл» не выявили победителя в матче Лиги чемпионов

сегодня, 01:09
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 1Логотип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл ЮнайтедМатч завершен

ПСЖ и «Ньюкасл» сыграли вничью в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов (1:1).

Александер Исак на 24-й минуте вывел гостей вперед, а на 90+8-й Килиан Мбаппе сравнял счет, реализовав пенальти.

После поединка парижане идут на 2-м месте в группе F (7 баллов), «сороки» находятся на 3-й строчке (5 пунктов).

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 07:03, ред.
У псж можно было удалить даже игрока, если бы все горчичники дали.
Но видимо судьи им за Айтекина возвращают, Энрике помнит
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 06:33
Да уж…полная доминация ПСЖ, но забить с игры так и не смогли. Ньюкасл молодцы.
112910415
112910415
сегодня в 06:07
вот не впечатляют парижские !
r8rjcrtjw7rz
r8rjcrtjw7rz
сегодня в 05:29
Спасли судейки всё купившую арабскую мешковину
kazakoff
kazakoff
сегодня в 05:08
ПСЖ вытащили, а то бы сушили свои французские сухари
Grizly88
Grizly88
сегодня в 04:35
Пенальти левый
balalay
balalay
сегодня в 02:41
псж - команда агония миллиардеров, да они доминировали, но я не видел прижавшегося к воротам ньюкасла, англичане атаковали и заставили псж грубо фолить - 6 желтых карточек прерывающих атаки... мастерства псж кроме мбаппе видно не было вообще.. луису энрике придется создавать свою команду и выкинуть эту доставшуюся от покетино и гальте на свалку
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 02:13, ред.
Ничья с душком... Ньюкасл играл организованней и должен был увозить 3 очка.
Те, кто мог в ПСЖ создавать и развивать, сейчас в разных уголках света (Месси, Неймар). Пусть Энрике теперь думает - у него, как у той лошади, башка "большая".(

P.S. Киля тащит, где можно и нельзя, но этого для ЛЧ недостаточно. Команда годами выстраивалась под выраженного плеймейкера. Сейчас же рассинхрон в нападении налицо, потому как нет связующего звена м/у форвардами и средней линией. В Лиге 1 это пока ещё канает, но в ЕК нифига.
Уже сейчас видно: даже если Париж каким то чудом и пролезет в 1/8, то дальше ловить нехрен. Одним словом - закат проекта, не иначе.
SHEARER
SHEARER
сегодня в 01:42
Нет слов, одни эмоции!
Аааааааааа
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 01:32
Отскок ПСЖ с левого пенальти. Мяч попал в локоть после отскока от живота, как можно было за такое назначать одиннадцатиметровый? Там даже опасного момента не было. Ньюкасл играл лучше, надежно защищался, мало что позволял создать хозяевам. В первом тайме был один голевой момент у Мбаппе, где он спижонил пяткой, а во втором выход Барколы игру обострил и у него было несколько моментов, которые он не реализовал. И все. В остальном парижане просто катали мяч без обострения.
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
сегодня в 01:17
Суперотскок.. В ПСЖ думать на поле некому...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 01:11
И кстати, судья пока смотрел вар, пока пенальти били, прошло немало времени, а он рано свистнул как-то. Могли бы еще пару минут поиграть
Рой Макай
Рой Макай
сегодня в 01:10
Лысый пшек опять все обгадил. Ооочень надеюсь, что в последнем туре Ньюкасл дома хлопнет мертвый Милан, а БД не проиграет парижским павлинам.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 01:10, ред.
Ньюкасл молодцы, хоть 1 очко заработали и еще остаются шансы на выход из группы) Удивительно как псж с таким xg, с таким количеством ударов забили всего 1 гол, да и то с пенальти??
Гость
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