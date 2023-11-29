ПСЖ и «Ньюкасл» не выявили победителя в матче Лиги чемпионов

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сегодня, 01:09

ПСЖ и «Ньюкасл» сыграли вничью в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов (1:1).

Александер Исак на 24-й минуте вывел гостей вперед, а на 90+8-й Килиан Мбаппе сравнял счет, реализовав пенальти.

После поединка парижане идут на 2-м месте в группе F (7 баллов), «сороки» находятся на 3-й строчке (5 пунктов).