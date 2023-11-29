ПСЖ и «Ньюкасл» не выявили победителя в матче Лиги чемпионов

ПСЖ и «Ньюкасл» сыграли вничью в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов (1:1).
Александер Исак на 24-й минуте вывел гостей вперед, а на 90+8-й Килиан Мбаппе сравнял счет, реализовав пенальти.
После поединка парижане идут на 2-м месте в группе F (7 баллов), «сороки» находятся на 3-й строчке (5 пунктов).
Те, кто мог в ПСЖ создавать и развивать, сейчас в разных уголках света (Месси, Неймар). Пусть Энрике теперь думает - у него, как у той лошади, башка "большая".(
P.S. Киля тащит, где можно и нельзя, но этого для ЛЧ недостаточно. Команда годами выстраивалась под выраженного плеймейкера. Сейчас же рассинхрон в нападении налицо, потому как нет связующего звена м/у форвардами и средней линией. В Лиге 1 это пока ещё канает, но в ЕК нифига.
Уже сейчас видно: даже если Париж каким то чудом и пролезет в 1/8, то дальше ловить нехрен. Одним словом - закат проекта, не иначе.
Те, кто мог в ПСЖ создавать и развивать, сейчас в разных уголках света (Месси, Неймар). Пусть Энрике теперь думает - у него, как у той лошади, башка "большая".(
P.S. Киля тащит, где можно и нельзя, но этого для ЛЧ недостаточно. Команда годами выстраивалась под выраженного плеймейкера. Сейчас же рассинхрон в нападении налицо, потому как нет связующего звена м/у форвардами и средней линией. В Лиге 1 это пока ещё канает, но в ЕК нифига.
Уже сейчас видно: даже если Париж каким то чудом и пролезет в 1/8, то дальше ловить нехрен. Одним словом - закат проекта, не иначе.