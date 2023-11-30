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сегодня, 11:41

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании провёл всю игру 5-го тура Лиги чемпионов против «Порту». Игрок сыграл сто матчей за каталонцев, в которых провёл на поле не менее 45 минут. Таким образом, был активирован последний бонусный пункт по трансферному соглашению. «Барселона» выплатит «Лас-Пальмасу» 5 миллионов евро. В общей сложности клуб с Канарских островов выручит с продажи Педри до 25 миллионов евро.

21-летний испанец присоединился к «сине-гранатовым» летом 2020 года. В составе «Барселоны» он провёл 116 игр, забил 17 мячей и отдал 9 голевых передач. В текущем сезоне на счету Педри 7 матчей, гол и результативная передача. Контракт полузащитника с «Барселоной» действует до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 100 миллионов евро.