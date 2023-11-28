Нойер и Ульрайх продлили контракты с «Баварией»

Голкиперы Мануэль Нойер и Свен Ульрайх продлили соглашения с «Баварией».
Новые контракты игроков с клубом рассчитаны до 2025 года.
Голкиперы Мануэль Нойер и Свен Ульрайх продлили соглашения с «Баварией».
Новые контракты игроков с клубом рассчитаны до 2025 года.
С учетом возрастающих требований и конкуренции в современном футболе, долгосрочные контракты, подобные этим, становятся все более редкими. Однако “Бавария” явно готова поддерживать своих ключевых игроков, что является хорошим знаком для болельщиков и потенциальных инвесторов клуба.
С учетом возрастающих требований и конкуренции в современном футболе, долгосрочные контракты, подобные этим, становятся все более редкими. Однако “Бавария” явно готова поддерживать своих ключевых игроков, что является хорошим знаком для болельщиков и потенциальных инвесторов клуба.