Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыГермания. Бундеслига 2023/2024

Нойер и Ульрайх продлили контракты с «Баварией»

Сортировать
Все комментарии
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ нечитайло (раскрыть)
вчера в 21:53
Даже если работа рабского характера?
gfq68nzbksrg
gfq68nzbksrg
вчера в 20:19
Это решение демонстрирует стабильность и уверенность клуба в своих вратарских кадрах, что может оказать положительное влияние на командный дух и мотивацию футболистов.

С учетом возрастающих требований и конкуренции в современном футболе, долгосрочные контракты, подобные этим, становятся все более редкими. Однако “Бавария” явно готова поддерживать своих ключевых игроков, что является хорошим знаком для болельщиков и потенциальных инвесторов клуба.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:06
Хорошая новость для обоих ребят и команды.
нечитайло
нечитайло
вчера в 19:54
работа это всегда хорошо
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:35
Ну если есть силы играть и игру не портить, то пожелаю им удачи в играх.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 