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Претендент на выход в РПЛ уволил тренера после скандальной пресс-конференции. Калешин теперь без работы

сегодня, 15:20
Калешин

А «Акрон» с туманными перспективами.

Евгений Калешин – тоже своего рода Юлиан Нагельсманн. Немец остался без работы минувшей весной, когда его «Бавария» лидировала в Бундеслиге и уверенно шла по Лиге чемпионов. «Акрон» Калешина стал сенсацией прошлого розыгрыша Кубка России и борется за выход в Премьер-Лигу сейчас – но это руководство клуба не убедило. Рассказываем, что произошло в Тольятти.

Объявили сегодня, причина – «разногласия в пути развития»

Дело было ближе к ночи. Коллектив из Тольятти разошёлся с «Аланией» ничьей (1:1) в 20-м туре. А спустя несколько часов клубная пресс-служба объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером. В сообщении говорилось:

Матч с «Аланией» стал для тренера последним у руля нашей команды. Клуб принял решение прекратить трудовые отношения со специалистом из-за разногласий в пути развития. ФК «Акрон» желает Евгению Калешину всяческих успехов в дальнейшей карьере.

Две важные детали – решение было принято клубом, причиной назвали разногласия в пути развития «Акрона».

Отличные результаты не принесли большой кредит доверия

«Разногласия» вызвало турнирное положение «Акрона»? Точно нет. Коллектив вообще быстро адаптировался к требованиям специалиста – Евгений принимал команду в зоне вылета из Первой Лиги прошлой осенью. Быстро снял вопрос о сохранении прописки. Плюс заработал доверие феерией в прошлом розыгрыше Кубка России – тогда тольяттинцы стали кошмаром московских клубов, в плей-офф разобравшись с «Торпедо», «Локомотивом», «Динамо» и «Спартаком». Дошли до полуфинала и сыграли против «Краснодара».

В этом году закрепили успех – с первых туров банда Калешина ввязалась в борьбу за лидерство и стартовые 5 туров шла на первом месте в таблице. Серия из 5 матчей без очков столкнула на 5-ю строчку – но после этого тольяттинцы в 11 матчах уступили лишь 2 раза. Сейчас держатся в тройке (в зоне стыков), а от лидера – махачкалинского «Динамо» – отстают лишь на 2 балла.

Вряд ли такой стремительный прогресс мог вызвать разногласия во взглядах на клубную стратегию. Тем более если учесть: состав «Акрона» по совокупной оценочной стоимости – лишь пятый в Первой Лиге. Выше – «Родина», «Алания», «Химки», «Торендо».

До этого случилось скандальное интервью

Вероятно, есть связь между увольнением и недавним скандальным выступлением тренера на пресс-конференции. 18 ноября «сталевары» уступили «Волгарю» в 19-м туре Первой Лиги, победителя определил гол на 7-й минуте. Тогда Калешин выдал пламенную речь:

Годы идут, а сказки про развитие футбола продолжаются. Посмотрите этот матч, посмотрите работу [судьи]. И вы поймете, какой у нас футбол. К сожалению, в России если ты просто хорошо играешь и пытаешься что-то сделать по-человечески, честно, это никому не нужно.

Есть силы, которые управляют футболом и ничего не признают. Футбол деградирует. Его разваливают как будто специально. Как и образование, и армию. Точно так же развал идет и спорта. Лимиты принимаются сумасшедшие, вся эта клоунада. Оно все накипает и тихонько изнутри подтачивает. Рано или поздно… Рухнут же те, кто сдавал-продавал все. Этих людей уже практически нет в футболе. Рухнет эта вся шантрапа, которая думает, что умнее всех.

И это лишь верхушка айсберга – до этого специалист стал участником потасовки после матча с «Торпедо». А после вылета из Кубка России от того же «Волгаря» прошёлся по игрокам:

Есть люди, которые очень много говорят про тренеров, не имея на это никаких оснований. Я говорю про игроков. К сожалению, такие люди есть. Они не понимают человеческого языка, русского языка. К сожалению, нужно душить таких, вот так брать за горло (показывает жест рукой), разочек носом ткнуть, тогда, может, люди поймут. Но мы разберемся.

Такие поступки вызывали обсуждение – но, вероятно, причиной отставки стал именно недавний инцидент.

Прогноз для «Акрона» — туманные перспективы и место в Первой Лиге

Такой шаг – удар прежде всего по самим «сталеварам». За год «Акрон» стал абсолютно тренерской командой, которая отвечает требованиям Калешина. Такой симбиоз и сделал возможным 3-е место по прошествии более чем половины чемпионата.

Что будет с тольяттинцами дальше – большой вопрос. Вряд ли они удержат взятую высоту. Плотность в топ-5 феноменальная – у «Акрона», как и у «Тюмени» с тульским «Арсеналом», 35 очков. То есть даже одна осечка оттолкнёт команду на 5-ю строчку. А там и «Алания» с 32 баллами недалеко.

Есть выбор на тренерском рынке

Боссы клуба всё же решили оставить разбирательства до паузы – инцидент с пресс-конференцией произошёл неделей ранее, но до зимней паузы предстояло сыграть ещё один матч. Теперь команда может отправиться в отпуск – а руководство займётся поиском нового тренера.

К слову, выбор у них будет широкий – вопрос в доступных средствах. Месяцем ранее Дмитрий Парфёнов покинул пост главного тренера «Родины». При нём москвичи боролись за выход в РПЛ, но в текущем розыгрыше Первой Лиги опустились в середину турнирной таблицы.

Также ждёт интересных предложений Олег Василенко – специалист стал любимцем в Воронеже, когда вывел «Факел» в элиту. После взялся за «Аланию», но покинул её 22 ноября.

Если же у «сталеваров» есть желание раскошелиться на иностранного менеджера, российским чемпионатом проверен Пеп Клотет. Испанец постарался вытащить «Торпедо» из зоны вылета прошлой весной. И даже после неудачи остался тренировать на уровне Первой Лиги. Правда, после ужасного старта случилось увольнение.

Резюмируя – «Акрону» остаётся лишь мириться с принятым решением и искать тренера. Желательно решить вопрос к первому сбору.

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Все комментарии
kazakoff
kazakoff
сегодня в 19:09
По-видимому достали человека раз так высказываться начал, а руководство просто не стало ставить себя под удар
Ну а Акрону удачи, может когда-нибудь выйдут в РПЛ
DXTK
DXTK
сегодня в 18:51, ред.
Скажешь правду, потеряешь дружбу. Говори что думаешь, при этом думай о чем говоришь. Не кусай ту руку, которая тебя кормит.

PS Судя по комментарию Калешина, перегорел тренер..........
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 18:47
То, что Калешин тренер неординарный , он доказал в прошлом году, когда его успехи и достижения были регулярными, когда он не случайно у кого то выиграл, ибо у соперника кто то несколько раз промазал. Акрон последовательно вынес 3 ведущих клуба РПЛ. И каждый последующий знал, что Акрон не подарок и тем не менее. Таких успехов случайно не бывает. Тем более, что в этом году Акрон подтвердил свой уровень, несмотря на то, что лишился Салтыкова. Тренер Калешин безусловно квалифицированный. А теперь по поводу его характера, что "беспокоит" некоторых, могу напомнить банальную фразу. Талантливых людей с простым и покладистым характером не бывает. Примеры. Футбольный гений В. Маслов, и хоккейный Бог А.В. Тарасов. Тяжелейшие характеры были, но тренеры выдающиеся. Калешин, конечно не выдающийся, но по нашим меркам вполне квалифицированный, не хуже многих в РПЛ. И в добавок смелый и прямой человек. Мне он симпатичен.
Futurista
Futurista ответ Храневец (раскрыть)
сегодня в 18:08
В Гондурасе снега нет)...
Capral
Capral
сегодня в 17:50
Тарасов- толковый блогер, уважаю его, но сравнение с Нагельсманном- само по себе неправильное. Нагель- абсолютно бескультурный человек, не умеющий себя вести в обществе о чем неоднократно писалось в немецкой прессе. Мальчишка, возомнивший себя футбольным гением. Сколько раз, я напоминал о его бездарных поражениях от испанского ВР, от Байера, от Менхенгладбаха и тп. Многих заинтриговали его победы над ПСЖ, в период того бардака, что творился в парижском клубе. Сейчас он взялся за сборную, и уже получил порцию критики в свой адрес от уважаемых немецких экспертов.

Что касается Калешина, ну честное слово, не вижу в нем ничего гениального. Достаточно вспомнить, как он прошел в кубке ДИНАМО. Один только Тюкавин- имел 4, 1000% голевых момента, чтобы похоронить Акрон!!!!!!! Да разве только он?! Калешин- борец за правду?! Прочел его интервью- стандартный набор фраз, популизм- от человека психически нездорового. Если бы мне не довелось видеть его на играх Акрона, вероятно, мог бы его понять. Но видел, и понял- ему лечиться надо. "Брать игроков за горло и ДУШИТЬ"- говорит Калешин!!! Ну, коллеги- это уже диагноз!!!

Система ему не нравится? А он что, только сейчас узнал об этом? А раньше- всё нравилось? Во все времена были люди недовольные системой, поскольку, любое государство, путь даже самое демократическое, в большей или меньшей степени- диктатура...
Храневец
Храневец
сегодня в 17:37
Развалили СССР ,медицину , образование !Взялиись и за спорт Пословица гласит - Деньги первые после Бога .а для тех кто отстранил Калешина деньги вместо Бога !!!!!Жалко тренера ,удачи ему в дальнейшем .Мерзко стыдно от своего бессилия .прав был Б Е Немцов - Не ту страну назвали Гондурасом !!!!!!
Храневец
Храневец
сегодня в 17:29
Жизнь откровенно над нами смеется Все покупается все продается Мы негодуем мы возмущаемся Мы продаемся мы покупаемся !!!!!
valt134
valt134
сегодня в 17:11
У нас как в жизни так и в футболе. Надо молчать и приспосабливаться. Недальновидный поступок руководства Акрона. Пример Химок их ничему не научил.
Ceверомоpeц
Ceверомоpeц
сегодня в 16:55
«Торендо» это интересная команда.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 16:35, ред.
Добавлю его слова для полноты картины:
"Система-это, когда двигают не самых лучших, а нужных, которые могут красиво говорить и делать".
Она же и задвинула Калешина и думаю теперь надолго, если не навсегда. Смотрю здесь упоминают моего "любимца"). Ну так он часть этой самой системы).
Мне жаль Калешина, как тренера и сильного человека. В руководстве, будь это РПЛ, или РФС, не хватает таких людей. И соглашусь с пользователем ниже, что это борьба с ветряными мельницами.
Не вижу просвета по простому.
liverpool-today
liverpool-today
сегодня в 16:24
Борцы за правду у нас не в чести. Вряд ли руководство клуба, в полной мере виновато в этом. Приказали закрыть рот нелояльному человеку. Жалко. Теперь ему не дадут работать в России. Теперь лишь Казахстан или Франция
112910415
112910415
сегодня в 16:21
Дон Кихотов не терпят у нас
memphis
memphis
сегодня в 15:56, ред.
Слово на букву А было триггером. Его явно уволил не босс Акрона
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 15:41
"...Есть силы, которые управляют футболом и ничего не признают. Футбол деградирует. Его разваливают как будто специально. Как и образование, и армию. Точно так же развал идет и спорта. Лимиты принимаются сумасшедшие, вся эта клоунада. Оно все накипает и тихонько изнутри подтачивает. Рано или поздно… Рухнут же те, кто сдавал-продавал все. Этих людей уже практически нет в футболе. Рухнет эта вся шантрапа, которая думает, что умнее всех...."
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1366265/kaleshin-evgeniy-akron 28.11.2023
Вот за эти слова и пострадал Калешин. А по существу он право на 100 % и касаемо футбола и касаемо образования , да и армии тоже.
Просто правду не всегда можно озвучивать.
А то, что наш футбол мы развалили сами - это истина, а санкции лишь немного помогли и ускорили.
Не хотелось бы, чтобы умному и смелому человеку теперь выдали волчий билет. Пусть найдется кто то смелый из денежных людей и возьмет его на работу. Может Гинер?
stanichnik
stanichnik
сегодня в 15:41
Романтик, решил в одиночку бороться с системой.
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