Претендент на выход в РПЛ уволил тренера после скандальной пресс-конференции. Калешин теперь без работы

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сегодня, 15:20

А «Акрон» с туманными перспективами.

Евгений Калешин – тоже своего рода Юлиан Нагельсманн. Немец остался без работы минувшей весной, когда его «Бавария» лидировала в Бундеслиге и уверенно шла по Лиге чемпионов. «Акрон» Калешина стал сенсацией прошлого розыгрыша Кубка России и борется за выход в Премьер-Лигу сейчас – но это руководство клуба не убедило. Рассказываем, что произошло в Тольятти.

Объявили сегодня, причина – «разногласия в пути развития»

Дело было ближе к ночи. Коллектив из Тольятти разошёлся с «Аланией» ничьей (1:1) в 20-м туре. А спустя несколько часов клубная пресс-служба объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером. В сообщении говорилось:

Матч с «Аланией» стал для тренера последним у руля нашей команды. Клуб принял решение прекратить трудовые отношения со специалистом из-за разногласий в пути развития. ФК «Акрон» желает Евгению Калешину всяческих успехов в дальнейшей карьере.

Две важные детали – решение было принято клубом, причиной назвали разногласия в пути развития «Акрона».

Отличные результаты не принесли большой кредит доверия

«Разногласия» вызвало турнирное положение «Акрона»? Точно нет. Коллектив вообще быстро адаптировался к требованиям специалиста – Евгений принимал команду в зоне вылета из Первой Лиги прошлой осенью. Быстро снял вопрос о сохранении прописки. Плюс заработал доверие феерией в прошлом розыгрыше Кубка России – тогда тольяттинцы стали кошмаром московских клубов, в плей-офф разобравшись с «Торпедо», «Локомотивом», «Динамо» и «Спартаком». Дошли до полуфинала и сыграли против «Краснодара».

В этом году закрепили успех – с первых туров банда Калешина ввязалась в борьбу за лидерство и стартовые 5 туров шла на первом месте в таблице. Серия из 5 матчей без очков столкнула на 5-ю строчку – но после этого тольяттинцы в 11 матчах уступили лишь 2 раза. Сейчас держатся в тройке (в зоне стыков), а от лидера – махачкалинского «Динамо» – отстают лишь на 2 балла.

Вряд ли такой стремительный прогресс мог вызвать разногласия во взглядах на клубную стратегию. Тем более если учесть: состав «Акрона» по совокупной оценочной стоимости – лишь пятый в Первой Лиге. Выше – «Родина», «Алания», «Химки», «Торендо».

До этого случилось скандальное интервью

Вероятно, есть связь между увольнением и недавним скандальным выступлением тренера на пресс-конференции. 18 ноября «сталевары» уступили «Волгарю» в 19-м туре Первой Лиги, победителя определил гол на 7-й минуте. Тогда Калешин выдал пламенную речь:

Годы идут, а сказки про развитие футбола продолжаются. Посмотрите этот матч, посмотрите работу [судьи]. И вы поймете, какой у нас футбол. К сожалению, в России если ты просто хорошо играешь и пытаешься что-то сделать по-человечески, честно, это никому не нужно. Есть силы, которые управляют футболом и ничего не признают. Футбол деградирует. Его разваливают как будто специально. Как и образование, и армию. Точно так же развал идет и спорта. Лимиты принимаются сумасшедшие, вся эта клоунада. Оно все накипает и тихонько изнутри подтачивает. Рано или поздно… Рухнут же те, кто сдавал-продавал все. Этих людей уже практически нет в футболе. Рухнет эта вся шантрапа, которая думает, что умнее всех.

И это лишь верхушка айсберга – до этого специалист стал участником потасовки после матча с «Торпедо». А после вылета из Кубка России от того же «Волгаря» прошёлся по игрокам:

Есть люди, которые очень много говорят про тренеров, не имея на это никаких оснований. Я говорю про игроков. К сожалению, такие люди есть. Они не понимают человеческого языка, русского языка. К сожалению, нужно душить таких, вот так брать за горло (показывает жест рукой), разочек носом ткнуть, тогда, может, люди поймут. Но мы разберемся.

Такие поступки вызывали обсуждение – но, вероятно, причиной отставки стал именно недавний инцидент.

Прогноз для «Акрона» — туманные перспективы и место в Первой Лиге

Такой шаг – удар прежде всего по самим «сталеварам». За год «Акрон» стал абсолютно тренерской командой, которая отвечает требованиям Калешина. Такой симбиоз и сделал возможным 3-е место по прошествии более чем половины чемпионата.

Что будет с тольяттинцами дальше – большой вопрос. Вряд ли они удержат взятую высоту. Плотность в топ-5 феноменальная – у «Акрона», как и у «Тюмени» с тульским «Арсеналом», 35 очков. То есть даже одна осечка оттолкнёт команду на 5-ю строчку. А там и «Алания» с 32 баллами недалеко.

Есть выбор на тренерском рынке

Боссы клуба всё же решили оставить разбирательства до паузы – инцидент с пресс-конференцией произошёл неделей ранее, но до зимней паузы предстояло сыграть ещё один матч. Теперь команда может отправиться в отпуск – а руководство займётся поиском нового тренера.

К слову, выбор у них будет широкий – вопрос в доступных средствах. Месяцем ранее Дмитрий Парфёнов покинул пост главного тренера «Родины». При нём москвичи боролись за выход в РПЛ , но в текущем розыгрыше Первой Лиги опустились в середину турнирной таблицы.

Также ждёт интересных предложений Олег Василенко – специалист стал любимцем в Воронеже, когда вывел «Факел» в элиту. После взялся за «Аланию», но покинул её 22 ноября.

Если же у «сталеваров» есть желание раскошелиться на иностранного менеджера, российским чемпионатом проверен Пеп Клотет. Испанец постарался вытащить «Торпедо» из зоны вылета прошлой весной. И даже после неудачи остался тренировать на уровне Первой Лиги. Правда, после ужасного старта случилось увольнение.

Резюмируя – «Акрону» остаётся лишь мириться с принятым решением и искать тренера. Желательно решить вопрос к первому сбору.