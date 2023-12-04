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Тер Штегену может понадобиться операция

сегодня, 09:52

Вратарь «Барселоны» и сборной Германии Марк-Андре Тер Штеген пропустил третий матч своей команды из-за проблем с поясницей. На данный момент игрок проходит консервативное лечение, которое включает в себя физиотерапию и отдых.

Сообщается, что следующую игру «Барселоны» Тер Штеген тоже пропустит. Сегодня медицинский штаб каталонцев решит, потребуется ли хирургическое вмешательство. Об этом сообщил главный тренер «сине-гранатовых» Хави.

Он испытывает некоторый дискомфорт и не может нормально тренироваться. Поэтому на этот понедельник запланирована встреча команды тренера с медицинскими службами, чтобы оценить ситуацию и решить, что делать дальше.

Среди рассматриваемых вариантов — возможность того, что Тер Штегену придётся перенести операцию, чтобы окончательно решить проблемы с поясницей.

Пока ещё ничего не решено на сто процентов, но, поскольку консервативное лечение не принесло ожидаемых результатов, пришло время рассмотреть другие варианты.

Напомним, в матче 15-го тура Ла Лиги «Барселона» переиграла «Атлетико».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 10:43
будем верить в лучшее
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 10:08
Будем надеяться что с ним всё обойдётся и он поправится без хирургического вмешательства!
Гость
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