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Игроки «Манчестер Юнайтед» недовольны тен Хагом

сегодня, 09:36

Половина игроков «Манчестер Юнайтед» недовольны главным тренером Эриком тен Хагом. Футболистам не нравится стиль игры, который проповедует голландец, а также они считают, что он слишком принципиален. Помимо этого сыграл свою роль конфликт тен Хага с нападающим манкунианцев Джейдоном Санчо. Также игроки считают, что тренировки слишком тяжёлые (много беговой работы). Ситуация обострилась после поражения от «Ньюкасла» в 14-м туре АПЛ.

В текущем сезоне «Манчестер Юнайтед» проиграл 10 матчей из 21. Манкунианцы занимают 7-е место в таблице АПЛ и замыкают свою группу в Лиге чемпионов.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:27
Да там больше проблем исходит от самого руководства клуба, чем от Тен Хага.
Expert soccer
Expert soccer
сегодня в 11:15
Ну если это правда, то его тупо сольют или уже сливают, судя по результатам
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:04
Появилось Зеленое болото с квакунами!
С кем там следующая игра...?!))
112910415
112910415
сегодня в 11:01
хотелось бы ознакомиться с обеими половинами списка
Carradona
Carradona
сегодня в 10:57
Пусть дальше работает, лет 10 как минимум
ДСА
ДСА
сегодня в 10:31
Похоже игроки просто сливают тренера постоянными неудачами.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:18
"Половина игроков «Манчестер Юнайтед» недовольны главным тренером Эриком тен Хагом.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1366797/ten-hag-erik-manchester-yunayted 05.12.2023"

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А другая половина довольна или просто воздержались? Мне кажется Магуаер, Эванс точно поддерживают лысого
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
сегодня в 10:17
Кто сачкует - тот и недоволен..
112910415
112910415
сегодня в 10:02
а тренер доволен ?
Roger Young
Roger Young
сегодня в 09:52
Ситуация обострилась после матча, в котором игроки сами же и слили Тен Хага? Ну дела.

А может нужно разогнать эту шайку, чтобы слепить нормальный коллектив?
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 09:39
Нравится, не нравится - терпи, моя красавица.
Гость
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