Игроки «Манчестер Юнайтед» недовольны тен Хагом

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сегодня, 09:36

Половина игроков «Манчестер Юнайтед» недовольны главным тренером . Футболистам не нравится стиль игры, который проповедует голландец, а также они считают, что он слишком принципиален. Помимо этого сыграл свою роль конфликт тен Хага с нападающим манкунианцев Джейдоном Санчо. Также игроки считают, что тренировки слишком тяжёлые (много беговой работы). Ситуация обострилась после поражения от «Ньюкасла» в 14-м туре АПЛ .