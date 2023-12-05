Игроки «Манчестер Юнайтед» недовольны тен Хагом

Половина игроков «Манчестер Юнайтед» недовольны главным тренером Эриком тен Хагом. Футболистам не нравится стиль игры, который проповедует голландец, а также они считают, что он слишком принципиален. Помимо этого сыграл свою роль конфликт тен Хага с нападающим манкунианцев Джейдоном Санчо. Также игроки считают, что тренировки слишком тяжёлые (много беговой работы). Ситуация обострилась после поражения от «Ньюкасла» в 14-м туре АПЛ.
В текущем сезоне «Манчестер Юнайтед» проиграл 10 матчей из 21. Манкунианцы занимают 7-е место в таблице АПЛ и замыкают свою группу в Лиге чемпионов.
С кем там следующая игра...?!))
С кем там следующая игра...?!))
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1366797/ten-hag-erik-manchester-yunayted 05.12.2023"
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А другая половина довольна или просто воздержались? Мне кажется Магуаер, Эванс точно поддерживают лысого
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1366797/ten-hag-erik-manchester-yunayted 05.12.2023"
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А другая половина довольна или просто воздержались? Мне кажется Магуаер, Эванс точно поддерживают лысого
А может нужно разогнать эту шайку, чтобы слепить нормальный коллектив?
А может нужно разогнать эту шайку, чтобы слепить нормальный коллектив?