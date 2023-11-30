Месси отказался участвовать в шоу из-за бывшего игрока «Ливерпуля»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси отказался участвовать в спортивном шоу телеканала CBS Sports из-за бывшего футболиста «Ливерпуля» Джейми Каррагера.
По данным источника, Каррагер однажды рассказывал, что в Месси в личном сообщении назвал его «ослом» за критику трансфера аргентинца в ПСЖ.
А так, всё логично и правильно, лицемерить ни к чему. Вон интервью с Зиданом более чем достаточно для медии и футбола в целом.
А так, всё логично и правильно, лицемерить ни к чему. Вон интервью с Зиданом более чем достаточно для медии и футбола в целом.