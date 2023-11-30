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Месси отказался участвовать в шоу из-за бывшего игрока «Ливерпуля»

сегодня, 20:45

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси отказался участвовать в спортивном шоу телеканала CBS Sports из-за бывшего футболиста «Ливерпуля» Джейми Каррагера.

По данным источника, Каррагер однажды рассказывал, что в Месси в личном сообщении назвал его «ослом» за критику трансфера аргентинца в ПСЖ.

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Все комментарии
Agamaga_
Agamaga_
сегодня в 23:27
Каррагер многим не по душе
shur
shur
сегодня в 23:09
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 22:15
Вот, как по мне, это правильное решение. Зачем сидеть и говорить, что такого не было с улыбкой на лице?
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 21:30
Интересно чем тут удивят хейтеры Месси ака фаны Роналду, когда их же кумир буквально разо76ся со всеми этими комментаторами, даже бывшими напарниками, тренерами, менеджерами, с целыми клубами и их управленцами, молодыми игроками, своим агентом и т.д. и т.д.
А так, всё логично и правильно, лицемерить ни к чему. Вон интервью с Зиданом более чем достаточно для медии и футбола в целом.
Capral
Capral
сегодня в 21:14
Я так и не понял, кто кого назвал ослом? Ну, то-есть, я догадываюсь, но все-таки хотелось бы уточнить.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 21:08
Капризный стал Мессии - видно стареет..
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