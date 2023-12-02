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В РФС назвали вбросом информацию о подозрении Турбина во взятке

вчера, 22:55
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)1 : 0Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев отреагировал на ситуацию вокруг матча 17-го тура РПЛ между «Пари НН» и «Уралом» (1:0).

Ранее журналист Иван Карпов сообщил о том, что накануне игры главного арбитра поединка Евгения Турбина подозревали в получении взятки.

Где впервые увидел информацию про Турбина? Пресс-служба РФС прислала. Обычная, рабочая ситуация. Прежде всего, это проблема, которую нужно решить. Возникли ли у меня подозрения, что это реальность? Нет. Даже и секунды сомнения не было.

Мой визит сюда подавался как спонтанный? Это вопрос к тому, кто его так подавал. У меня были билеты ещё три дня назад. Никакой спонтанности. Это было связано с награждением. Можно фантазировать, что мы награждение придумали? Нет. Если что-то имеет под собой реальные основания, все люди, находящиеся внутри футбола, начинают реагировать. Я сегодня ни от одной из команд, ни от руководителей не увидел ничего того, чтобы что-то свидетельствовало, что кто-то что-то подозревает. Это информационный вброс, достаточно глупый и бессмысленный.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:52, ред.
Если бы уверенные в получении Турбиным взятки "товарищи" задали себе элементарный вопрос, зачем это ему нужно в середине чемпионата, все вопросы отпали сразу. Не только Турбиным, но и командам, у которых впереди второй круг, в котором можно как набрать, так и потерять необходимые очки. О "мзде" можно было бы говорить только в том случае, когда решается судьба команды, допустим - в последнем туре, но за 15 матчей до окончания чемпионата !...
Боюсь одного. Сейчас начнётся бодяга о взяточничестве в российском футболе, как это произошло сезон назад. Тогда уж точно нам всем будет не до чемпионата. Надеюсь, что информация о возможной взятке г-ну Турбину будет первой и последней, а вот журналиста Карпова требую взять в "оборот" и в случае неподтверждения информации отлучить его от журналистской деятельности.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:13
Этими "вбросами" они толкают судей на взятки....
Ибо что берешь что не берёшь....всё равно все думают что берёшь взятки...
Naherger
Naherger
вчера в 22:58
Судил он все равно отвратно. Бороться не даёт совершенно. Такой футбол не интересен зрителю
Гость
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