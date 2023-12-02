В РФС назвали вбросом информацию о подозрении Турбина во взятке

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев отреагировал на ситуацию вокруг матча 17-го тура РПЛ между «Пари НН» и «Уралом» (1:0).
Ранее журналист Иван Карпов сообщил о том, что накануне игры главного арбитра поединка Евгения Турбина подозревали в получении взятки.
Где впервые увидел информацию про Турбина? Пресс-служба РФС прислала. Обычная, рабочая ситуация. Прежде всего, это проблема, которую нужно решить. Возникли ли у меня подозрения, что это реальность? Нет. Даже и секунды сомнения не было.
Мой визит сюда подавался как спонтанный? Это вопрос к тому, кто его так подавал. У меня были билеты ещё три дня назад. Никакой спонтанности. Это было связано с награждением. Можно фантазировать, что мы награждение придумали? Нет. Если что-то имеет под собой реальные основания, все люди, находящиеся внутри футбола, начинают реагировать. Я сегодня ни от одной из команд, ни от руководителей не увидел ничего того, чтобы что-то свидетельствовало, что кто-то что-то подозревает. Это информационный вброс, достаточно глупый и бессмысленный.
Боюсь одного. Сейчас начнётся бодяга о взяточничестве в российском футболе, как это произошло сезон назад. Тогда уж точно нам всем будет не до чемпионата. Надеюсь, что информация о возможной взятке г-ну Турбину будет первой и последней, а вот журналиста Карпова требую взять в "оборот" и в случае неподтверждения информации отлучить его от журналистской деятельности.
Боюсь одного. Сейчас начнётся бодяга о взяточничестве в российском футболе, как это произошло сезон назад. Тогда уж точно нам всем будет не до чемпионата. Надеюсь, что информация о возможной взятке г-ну Турбину будет первой и последней, а вот журналиста Карпова требую взять в "оборот" и в случае неподтверждения информации отлучить его от журналистской деятельности.
Ибо что берешь что не берёшь....всё равно все думают что берёшь взятки...
Ибо что берешь что не берёшь....всё равно все думают что берёшь взятки...