«Ман Сити» и АПЛ согласовали дату слушания по делу о возможных нарушениях

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сегодня, 14:42

«Манчестер Сити» и Английская Премьер-Лига договорились о дате слушания по делу, в котором клуб обвиняют в 115 нарушениях финансовых правил, начиная с 2009-2010 годов.

По информации источника, разбирательство запланировано на позднюю осень 2024 года. Процесс в данный момент находится на стадии получения показаний от свидетелей, вероятно, он будет продолжаться до следующей весны.

Если всё пройдёт в срок, то вердикт может быть вынесен примерно летом 2025 года. В случае признания клуба виновным, с него могут снять очки.