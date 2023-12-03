Бериша: «Когда я праздновал, Абаскаль провоцировал меня»

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вчера, 22:16

Полузащитник «Ахмата» прокомментировал инцидент в матче 17-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:1).

В первом тайме хавбек после гола Гамида Агаларова побежал праздновать забитый мяч к трибуне возле скамейки соперника, после чего главный тренер москвичей толкнул его. Наставник получил красную карточку, а футболист — жёлтую.

Также есть видео момента, который предшествовал красной карточке Абаскаля, где видно, что игрок совершает прыжок рядом с испанским специалистом.