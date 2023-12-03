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Бериша: «Когда я праздновал, Абаскаль провоцировал меня»

вчера, 22:16
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша прокомментировал инцидент в матче 17-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:1).

В первом тайме хавбек после гола Гамида Агаларова побежал праздновать забитый мяч к трибуне возле скамейки соперника, после чего главный тренер москвичей Гильермо Абаскаль толкнул его. Наставник получил красную карточку, а футболист — жёлтую.

Также есть видео момента, который предшествовал красной карточке Абаскаля, где видно, что игрок совершает прыжок рядом с испанским специалистом.

Я не сделал ничего плохого. Когда я праздновал, Абаскаль провоцировал меня. Он сказал, что я плохой игрок. Несколько раз он говорил это. Но это игра, нам нужно продолжать. Я провоцировал Абаскаля? Нет, мне не нужно никого провоцировать. Все, кто со мной общаются, знают, кто я такой. Действительно, я немного эмоциональный. Но самое главное, что мы выиграли. Это была великая победа!

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Все комментарии
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan
вчера в 23:43
Это не Абаскаль, это вся команда такая
Futurista
Futurista
вчера в 23:22, ред.
"Рафик" ниучём не виноват...
ABir
ABir
вчера в 23:05
Может, как игрок Бериша и не плохой, но как человек - с гнильцой, а поведение его было точно не достойно спортсмена, духа честного соревнования и уважения соперника, даже проигрывающего. Абаскалю тоже должны были объяснить, что Кавказ - это не только гостеприимство, но и возможные провокации, и что тренер должен быть примером выдержки и стойкости для игроков к возможным неадекватным поступкам соперников.
Хиромант
Хиромант ответ Александр Апалько (раскрыть)
вчера в 22:37
- Всё правильно. Сначала "нагадят", а когда вышестоящие органы прижмут, и "дело" запахнет дисквалификацией - сразу "включают обратку": я-не я, и .... не моя. Вы меня не так поняли, я русский язык плохо знаю, и т.д., и т.п. Это всё эмоции...
- Знаем! Проходили уже! И не таких ......... видали! Сам накосячил - Сам отвечай! Валить свою вину на другого - удел слабаков и ......... !
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:37
"Немного эмоциональный" игрок, что то уж сильно запутался в своих объяснениях. На лицо конфликт, не спортивное поведение причём с обеих сторон. Красные карточки должны быть показаны обоим.
Последний пост аналитика
Последний пост аналитика
вчера в 22:35
Бериша: "Когда я прыгнул в стиле боевиков двумя ногами вперёд и мирно пролетал бутсой около физиономии Абаскаля, он внезапно начал провоцировать меня."
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Александр Апалько (раскрыть)
вчера в 22:30
Нет. Он просто включил дурака и думает, что болельщики ничего не понимают и не видят
Александр Апалько
Александр Апалько
вчера в 22:26
Ну да.И всё дураки.И никто ничего не понимает...
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