Бериша: «Когда я праздновал, Абаскаль провоцировал меня»

Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша прокомментировал инцидент в матче 17-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:1).
В первом тайме хавбек после гола Гамида Агаларова побежал праздновать забитый мяч к трибуне возле скамейки соперника, после чего главный тренер москвичей Гильермо Абаскаль толкнул его. Наставник получил красную карточку, а футболист — жёлтую.
Также есть видео момента, который предшествовал красной карточке Абаскаля, где видно, что игрок совершает прыжок рядом с испанским специалистом.
Я не сделал ничего плохого. Когда я праздновал, Абаскаль провоцировал меня. Он сказал, что я плохой игрок. Несколько раз он говорил это. Но это игра, нам нужно продолжать. Я провоцировал Абаскаля? Нет, мне не нужно никого провоцировать. Все, кто со мной общаются, знают, кто я такой. Действительно, я немного эмоциональный. Но самое главное, что мы выиграли. Это была великая победа!