Месси высказался о конфликте с Левандовским

Нападающий клуба «Интер Майами» Лионель Месси прокомментировал конфликт с игроком «Барселоны» Робертом Левандовским.
Во время чемпионата мира 2022 поляк сфолил на аргентинце, после чего попытался пожать ему руку. Месси отказался.
Его заявление меня разозлило. Когда я получил «Золотой мяч» и сказал то, что сказал, я действительно говорил искренне. А то, как он на это отреагировал, меня расстроило. Мы пересеклись, пообщались – было недопонимание.
Я проигнорировал его на поле, поскольку был зол, считал, что его высказывание было неуместным. Я был в гневе.
Потом он перешел в «Барселону», мы много говорили о клубе, городе. Все было в порядке.
"Ворон ворону глаз не выклюет!"
"Ворон ворону глаз не выклюет!"
А по поводу того, что Месси всегда со всеми конфликтует в отличии от Криштиану, то это смех. Португалец конфликтует даже с целыми командами, вспомните Атлетико и некрасивые жесты Криштиану когда он отыгрался после 0 - 2 в первом матче. Или недавнее его негодование в адрес... па-рам... своей собственной сборной, когда он на чемпионате мира не забил ни одного мяча на групповом этапе и раскритиковал главного тренера за свои замены. Даже португальцы подписались под петицией о том, чтобы отстранить Роналду от игр в сборной. А ещё, знаете, кто не праздновал победу МЮ в лиге чемпионов? Догадайтесь, кто лежал в центральном круге и плакал из-за того, что не забил после матчевой пенальти в то время, когда весь остальной клуб праздновал победу в турнире? Все эти поступки характеризует один, напрямую не относящиеся к футболу. Роналду очень любил такого актёра, как Жан-Клод ван Дам и у него дома висел его портрет. Но однажды Криштиану заменил его на свой собственный портрет. В общем, скромная звезда с неприхотливым бытом и такими же запросами...
А по поводу того, что Месси всегда со всеми конфликтует в отличии от Криштиану, то это смех. Португалец конфликтует даже с целыми командами, вспомните Атлетико и некрасивые жесты Криштиану когда он отыгрался после 0 - 2 в первом матче. Или недавнее его негодование в адрес... па-рам... своей собственной сборной, когда он на чемпионате мира не забил ни одного мяча на групповом этапе и раскритиковал главного тренера за свои замены. Даже португальцы подписались под петицией о том, чтобы отстранить Роналду от игр в сборной. А ещё, знаете, кто не праздновал победу МЮ в лиге чемпионов? Догадайтесь, кто лежал в центральном круге и плакал из-за того, что не забил после матчевой пенальти в то время, когда весь остальной клуб праздновал победу в турнире? Все эти поступки характеризует один, напрямую не относящиеся к футболу. Роналду очень любил такого актёра, как Жан-Клод ван Дам и у него дома висел его портрет. Но однажды Криштиану заменил его на свой собственный портрет. В общем, скромная звезда с неприхотливым бытом и такими же запросами...
Во первых они друзья и играли вместе, во вторых Нэвилл это как Губерниев сейчас и Каррагер туда же. В третьих Нэвилл любит Роналду -
«Роналду — по-прежнему мой самый любимый игрок всех времен. Это тот, кого я выбираю, когда говорю о величайшем игроке всех времен. Знаю, что многие назовут Месси, но я люблю Криштиану», — приводит слова Невилла Marca.2023 год
Во первых они друзья и играли вместе, во вторых Нэвилл это как Губерниев сейчас и Каррагер туда же. В третьих Нэвилл любит Роналду -
«Роналду — по-прежнему мой самый любимый игрок всех времен. Это тот, кого я выбираю, когда говорю о величайшем игроке всех времен. Знаю, что многие назовут Месси, но я люблю Криштиану», — приводит слова Невилла Marca.2023 год
Не помню, чтобы Роналду легендам руку не подавал или к нему испытывали неуважение на поле.
С Месси такое постоянно. Его презерал Рамос, Пепе и многие великие игроки, и поляк тоже
Не помню, чтобы Роналду легендам руку не подавал или к нему испытывали неуважение на поле.
С Месси такое постоянно. Его презерал Рамос, Пепе и многие великие игроки, и поляк тоже
Противно всё это в очередной раз, и опять не про футбол
Противно всё это в очередной раз, и опять не про футбол