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Месси высказался о конфликте с Левандовским

сегодня, 09:21

Нападающий клуба «Интер Майами» Лионель Месси прокомментировал конфликт с игроком «Барселоны» Робертом Левандовским.

Во время чемпионата мира 2022 поляк сфолил на аргентинце, после чего попытался пожать ему руку. Месси отказался.

Его заявление меня разозлило. Когда я получил «Золотой мяч» и сказал то, что сказал, я действительно говорил искренне. А то, как он на это отреагировал, меня расстроило. Мы пересеклись, пообщались – было недопонимание.

Я проигнорировал его на поле, поскольку был зол, считал, что его высказывание было неуместным. Я был в гневе.

Потом он перешел в «Барселону», мы много говорили о клубе, городе. Все было в порядке.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:19
Одним словом:

"Ворон ворону глаз не выклюет!"
Elliada
Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 11:16
Я тебе факты, а ты мне свои суждения. Факт в том, что Роналду отказался пожимать руку Гари из-за его слов. Не надо наговаривать на Месси, когда твой кумир еще хуже
Дима Логинов
Дима Логинов
сегодня в 11:07
Никогда не считал Левандовского претендентом на золотой мяч. Это, например, показывает данный год, когда в Баварии Кейн забивает ничуть не меньше поляка. Забил много - получил золотую бутсу, но причём здесь золотой мяч, который дают за выдающуюся игру, а не за обычные голы? Никто Роберта не обворовывал, всё было абсолютно заслуженно.

А по поводу того, что Месси всегда со всеми конфликтует в отличии от Криштиану, то это смех. Португалец конфликтует даже с целыми командами, вспомните Атлетико и некрасивые жесты Криштиану когда он отыгрался после 0 - 2 в первом матче. Или недавнее его негодование в адрес... па-рам... своей собственной сборной, когда он на чемпионате мира не забил ни одного мяча на групповом этапе и раскритиковал главного тренера за свои замены. Даже португальцы подписались под петицией о том, чтобы отстранить Роналду от игр в сборной. А ещё, знаете, кто не праздновал победу МЮ в лиге чемпионов? Догадайтесь, кто лежал в центральном круге и плакал из-за того, что не забил после матчевой пенальти в то время, когда весь остальной клуб праздновал победу в турнире? Все эти поступки характеризует один, напрямую не относящиеся к футболу. Роналду очень любил такого актёра, как Жан-Клод ван Дам и у него дома висел его портрет. Но однажды Криштиану заменил его на свой собственный портрет. В общем, скромная звезда с неприхотливым бытом и такими же запросами...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 11:04
Мне кажется это высказывание тянет на 9-й Золотой Мяч....
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
сегодня в 10:56
Интересно - Геша после конфликтов с кем-нибудь имеет после этого нормальные отношения с ними?.. Я таких не знаю.. Он до сих пор ненавидит даже Сантуша.. Авторы , к чему эта "новость" про Месси?..
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 10:48, ред.
Серьёзно?
Во первых они друзья и играли вместе, во вторых Нэвилл это как Губерниев сейчас и Каррагер туда же. В третьих Нэвилл любит Роналду -
«Роналду — по-прежнему мой самый любимый игрок всех времен. Это тот, кого я выбираю, когда говорю о величайшем игроке всех времен. Знаю, что многие назовут Месси, но я люблю Криштиану», — приводит слова Невилла Marca.2023 год
Elliada
Elliada ответ Indzaghi (раскрыть)
сегодня в 10:44
Конфликт был на ЧМ 2022 в декабре 2022. Месси уладил конфликт с Левандовски в мае 2023 года на церемонии Laureus в Париже
Elliada
Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 10:41
Серьезно? У Роналду таких случаев вагон и маленькая тележка. Например, Роналду не поздоровался с Гари Невиллом в прошлом году, из-за того, что Гари сказал, что МЮ лучше без Роналду.
Indzaghi
Indzaghi ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 10:37
Непонятно что -то.Конфликт произошел на ЧМ. Но Левандовский перешел в Барселону до ЧМ , Месси говорит, что потом он перешел в Барсу.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 10:36
Впервые слышу, не люблю ложь.
Не помню, чтобы Роналду легендам руку не подавал или к нему испытывали неуважение на поле.
С Месси такое постоянно. Его презерал Рамос, Пепе и многие великие игроки, и поляк тоже
Elliada
Elliada
сегодня в 10:24
Был конфликт. Все уладили. Точка
Elliada
Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 10:23
Роналду буквально на всех обижается и ничего. На Сантуша, тен Хага, Переса и т. д. Тебе не противно?
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 10:10, ред.
У меня нет слов, даже не верится, что великий человек может обижаться, да ещё и после того когда не правильно интерпритировал слова поляка, который уважал его решение, основанное на симпатиях, а не здравом смысле.
Противно всё это в очередной раз, и опять не про футбол
ckp6bh4bjvnr
ckp6bh4bjvnr
сегодня в 09:59
Обидчивый гном даже умеет злиться
Гость
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