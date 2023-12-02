Месси высказался о конфликте с Левандовским

Нападающий клуба «Интер Майами» прокомментировал конфликт с игроком «Барселоны» .

Во время чемпионата мира 2022 поляк сфолил на аргентинце, после чего попытался пожать ему руку. Месси отказался.

Его заявление меня разозлило. Когда я получил «Золотой мяч» и сказал то, что сказал, я действительно говорил искренне. А то, как он на это отреагировал, меня расстроило. Мы пересеклись, пообщались – было недопонимание.

Я проигнорировал его на поле, поскольку был зол, считал, что его высказывание было неуместным. Я был в гневе.

Потом он перешел в «Барселону», мы много говорили о клубе, городе. Все было в порядке.