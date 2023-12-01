Семак ответил на вопрос о взаимоотношениях с Дзюбой

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий касательно взаимоотношений с нападающим «Локомотива» Артёмом Дзюбой, который ранее выступал за «сине-бело-голубых».
Меня интересует то, что происходит на футбольном поле, а не за его пределами. Мои личные отношения? У меня нет ни к кому никакой обиды.
Футбольным журналистам тоже не помешало бы интересоваться тем, с чем непосредственно связана их профессия, а не ковыряться в грязном белье. Хотя, чего это я... С грамотными и компетентными спортивными журналистами в последнее время большая проблема.
Футбольным журналистам тоже не помешало бы интересоваться тем, с чем непосредственно связана их профессия, а не ковыряться в грязном белье. Хотя, чего это я... С грамотными и компетентными спортивными журналистами в последнее время большая проблема.