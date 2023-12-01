Семак ответил на вопрос о взаимоотношениях с Дзюбой

Главный тренер «Зенита» дал комментарий касательно взаимоотношений с нападающим «Локомотива» , который ранее выступал за «сине-бело-голубых».

Меня интересует то, что происходит на футбольном поле, а не за его пределами. Мои личные отношения? У меня нет ни к кому никакой обиды.