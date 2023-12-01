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Семак ответил на вопрос о взаимоотношениях с Дзюбой

сегодня, 11:34

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий касательно взаимоотношений с нападающим «Локомотива» Артёмом Дзюбой, который ранее выступал за «сине-бело-голубых».

Меня интересует то, что происходит на футбольном поле, а не за его пределами. Мои личные отношения? У меня нет ни к кому никакой обиды.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 12:40
Хорошо, хоть не земляным червяком. От Семака такого не дождешься в отличие от Дзю.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 12:36
Назвал Дзюбу "ни кем"
DraKoshka
DraKoshka
сегодня в 12:35
Очень достойный ответ!
Футбольным журналистам тоже не помешало бы интересоваться тем, с чем непосредственно связана их профессия, а не ковыряться в грязном белье. Хотя, чего это я... С грамотными и компетентными спортивными журналистами в последнее время большая проблема.
Гость
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