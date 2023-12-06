Тебас сохранил должность президента Ла Лиги, других кандидатур не было

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сегодня, 10:38

продолжит занимать пост президента Ла Лиги. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Рассмотрев кандидатуру господина Хавьера Тебаса Медрано, проверив, что она была представлена ​​своевременно и соответствует законодательным и нормативным предписаниям, и поскольку кандидатур больше нет, временно объявить его президентом Ла Лиги.

На 14 декабря запланировано заседание избирательной комиссии, на котором рассмотрят возможные апелляции, либо в этот день будет официальное объявление итогов в случае необходимости.

Тебас возглавляет Ла Лигу с 2013 года.