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Тебас сохранил должность президента Ла Лиги, других кандидатур не было

сегодня, 10:38

Хавьер Тебас продолжит занимать пост президента Ла Лиги. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Рассмотрев кандидатуру господина Хавьера Тебаса Медрано, проверив, что она была представлена ​​своевременно и соответствует законодательным и нормативным предписаниям, и поскольку кандидатур больше нет, временно объявить его президентом Ла Лиги.

На 14 декабря запланировано заседание избирательной комиссии, на котором рассмотрят возможные апелляции, либо в этот день будет официальное объявление итогов в случае необходимости.

Тебас возглавляет Ла Лигу с 2013 года.

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Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 10:59
Табас там теперь до самой кончины!
Гость
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