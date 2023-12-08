Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

«Вест Хэм» может подписать полузащитника «Лиона»

сегодня, 13:27

«Вест Хэм» близок к подписанию полузащитника «Лиона» и молодёжной сборной Франции Райана Шерки. «Ткачи» выставили игрока на трансфер за 20 миллионов евро. Ранее французом интересовалось «Челси».

Шерки является воспитанником «Лиона». Его контракт истекает летом 2025 года. Шерки провёл за «Лион» 116 игр, забил 14 мячей и отдал 17 голевых передач. В текущем сезоне на счету 20-летнего хавбека 14 матчей в Лиге 1 и результативная передача. Портал Transfermarkt оценивает Шерки в 30 миллионов евро.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Меньян раздумывает над своим будущем в «Милане»
Сегодня, 16:33
Слухи«Барселона» следит за полузащитником «Эвертона»
Сегодня, 15:25
Слухи«Манчестер Юнайтед» и «Боруссия» Дортмунд могут обменяться игроками
Сегодня, 14:15
Слухи«Милан» заинтересован в переходе одного из лучших бомбардиров Бундеслиги
Сегодня, 12:26
Слухи«Ливерпуль» хочет приобрести защитника «Вольфсбурга»
Сегодня, 11:43
СлухиФерран Торрес хочет остаться в «Барселоне» до конца сезона
Сегодня, 08:40
Все комментарии
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 14:40
Даже не знаю что должно произойти чтобы Лион вернулся!
A.S.A
A.S.A
сегодня в 14:12, ред.
Что же происходит с Лионом....до чего же Жан-Мишель Ола довел клуб, который когда то сам и сделал грозой французского футбола!!! Лион болтается на дне турнирной таблицы, распродает всех свои сильных игроков, меняет тренеров, а толку нету, клуб в болоте....! Может мисье Ола стоит продать клуб тем же шейхам из ОАЭ, или из Саудовской Аравии, а те вернут клубу былое величие!!!
Ну а ВХЮ могут за гроши подписать вполне интересного игрока, который сможет заменить Пакета, на которого претендует МС
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 