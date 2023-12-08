«Вест Хэм» может подписать полузащитника «Лиона»

1702031228

сегодня, 13:27

«Вест Хэм» близок к подписанию полузащитника «Лиона» и молодёжной сборной Франции . «Ткачи» выставили игрока на трансфер за 20 миллионов евро. Ранее французом интересовалось «Челси».

Шерки является воспитанником «Лиона». Его контракт истекает летом 2025 года. Шерки провёл за «Лион» 116 игр, забил 14 мячей и отдал 17 голевых передач. В текущем сезоне на счету 20-летнего хавбека 14 матчей в Лиге 1 и результативная передача. Портал Transfermarkt оценивает Шерки в 30 миллионов евро.