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Матч «Локомотива» и «Урала» состоится в самый холодный день сезона

сегодня, 13:43
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал19:00 Не начался

Ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец дал комментарий на тему погодных условий, в которых состоится матч «Локомотива» и «Урала».

Сегодня у нас самый холодный день в сезоне в Москве. Температура днём будет максимум до -11 или -13 градусов. Вечером понятно, что станет на градус холоднее, от -12 до -14. Но влажность достаточно повышенная, сейчас уже составляет 85 процентов, а вечером будет составлять примерно 83 процента. За счёт сочетания ветра, который постепенно усиливается, и повышенной влажности в ощущениях будет температура как -15 или -18 градусов. Наверное, в рекомендациях по матчу указывается температура не в ощущениях, а реальная. Если по правилам, то температура не достигает отметки -15. Вечером будет неприятно — обжигающий морозец. Мало приятного. Это не зона комфорта, но по крайней мере не будут бегать в снегу по колено — осадков значимых не будет.

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Источник: championat.com
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 16:48
плохо, неуютно, травмоопасно
lotsman
lotsman
сегодня в 16:01
Играть при -18 это что то, с чем то.)
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 15:04
Тепло у них там.
shur
shur
сегодня в 14:41, ред.
...я знаю что такое алкоголь на морозе, на 5 минут,не помогает,отсюда вывод, прийдут те от кого жена ушла, закореннелые
холостики и тем кому домашний уют: плазма+диван+пивусик+прицепчик... не по кайфу, ну и самые преданные, так сказать отмороженные .Я сегодня с утра на катке поработал,бодрячок!!!
dn9detrjdpeh
dn9detrjdpeh
сегодня в 14:30
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 14:15
Встреча состоится при любой погоде!
А пропускают на стадион по паспортам болельщиков или при наличии красного носа!?
Варвар7
Варвар7
сегодня в 14:12
Ну ладно хоть под конец успокоили - снега по колено не будет...)
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