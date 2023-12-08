Президент «Урала» оценил погоду перед матчем с «Локомотивом»

Президент «Урала» высказался о погодных условиях перед матчем с «Локомотивом».

Сейчас показывает, что -9°C. Не знаю, что будет вечером. Передают, что будет ощущаться как -21°C? Запретят играть, и всё. Что я могу тут сделать? В -21°C, конечно, не стоит играть.