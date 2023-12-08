Президент «Урала» оценил погоду перед матчем с «Локомотивом»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о погодных условиях перед матчем с «Локомотивом».
Сейчас показывает, что -9°C. Не знаю, что будет вечером. Передают, что будет ощущаться как -21°C? Запретят играть, и всё. Что я могу тут сделать? В -21°C, конечно, не стоит играть.
И это действо должно приравниваться к выполнению сталинских норм!
Вот сегодня , в Индонезии, в тридцатидвухградусную жару, при немыслимой влажности и идущем дожде, вышли на поле две симпатичные команды:
Дева Юнайдет и Бали Юнайдет...
Трель судьи, и игра началась, как говорится "в любую погоду"!
Но вскоре что то пошло категорически не так и славные, скромные индонезийские парни начали бить друг другу морды... Да так увлеклись этим занятием (не исключено, что многие из футболистов латентные любители распространенного в тех краях тайского бокса, поскольку двигали руками с истинным знанием дела...) что судьи вынуждены были прервать матч....
Отдышавшись и зализав раны в раздевалке, через часок парни вышли как ни в чем ни бывало и начали по новой играть в футбол!))
Для поклонников этих команд сообщу. идет 72 минута, счет 0:1 в пользу Бали Юнайдет!
P.S. На 74 минуте счет стал равным. И необходимо отметить, команды играют очень дружелюбно - всего три жёлтые карточки и те были даны скорее с профилактической, паровыпускающей целью....
И это действо должно приравниваться к выполнению сталинских норм!
Вот сегодня , в Индонезии, в тридцатидвухградусную жару, при немыслимой влажности и идущем дожде, вышли на поле две симпатичные команды:
Дева Юнайдет и Бали Юнайдет...
Трель судьи, и игра началась, как говорится "в любую погоду"!
Но вскоре что то пошло категорически не так и славные, скромные индонезийские парни начали бить друг другу морды... Да так увлеклись этим занятием (не исключено, что многие из футболистов латентные любители распространенного в тех краях тайского бокса, поскольку двигали руками с истинным знанием дела...) что судьи вынуждены были прервать матч....
Отдышавшись и зализав раны в раздевалке, через часок парни вышли как ни в чем ни бывало и начали по новой играть в футбол!))
Для поклонников этих команд сообщу. идет 72 минута, счет 0:1 в пользу Бали Юнайдет!
P.S. На 74 минуте счет стал равным. И необходимо отметить, команды играют очень дружелюбно - всего три жёлтые карточки и те были даны скорее с профилактической, паровыпускающей целью....