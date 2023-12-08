Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футболаРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Президент «Урала» оценил погоду перед матчем с «Локомотивом»

сегодня, 12:58
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал19:00 Не начался

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о погодных условиях перед матчем с «Локомотивом».

Сейчас показывает, что -9°C. Не знаю, что будет вечером. Передают, что будет ощущаться как -21°C? Запретят играть, и всё. Что я могу тут сделать? В -21°C, конечно, не стоит играть.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Шоу Слуцкого и Дзюбы «‎Ну так нельзя, ###» закроют
Сегодня, 14:16
Матч «Локомотива» и «Урала» состоится в самый холодный день сезона
Сегодня, 13:43
Министр спорта Саудовской Аравии: «Мир хочет, чтобы мы приняли ЧМ-2034»
Сегодня, 13:15
ОфициальноКОНМЕБОЛ отреставрировала трофей Кубка Америки
Сегодня, 12:41 Фото
Гравенберх: «Клопп произвёл на меня очень приятное впечатление»
Сегодня, 10:48
Левандовски: «Думаю, я нахожусь в нужное время и в нужном месте»
Сегодня, 09:19
Сортировать
Все комментарии
shur
shur
сегодня в 17:28
...играть то можно, а вот дышать как? Полный Идиотизм!!!
wc3n47c8zm8v
wc3n47c8zm8v
сегодня в 15:16
При таких условиях играть в футбол слишком холодно и опасно для здоровья игроков.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 14:09, ред.
У Урала тогда фора будет при такой погоде...не честно...)))
112910415
112910415
сегодня в 13:53
хм, всё не так однозначно ...
lotsman
lotsman
сегодня в 13:43
Будет ощущаться, а на градуснике сколько будет?
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 13:43, ред.
Играть надо в любую погоду!)
И это действо должно приравниваться к выполнению сталинских норм!
Вот сегодня , в Индонезии, в тридцатидвухградусную жару, при немыслимой влажности и идущем дожде, вышли на поле две симпатичные команды:
Дева Юнайдет и Бали Юнайдет...
Трель судьи, и игра началась, как говорится "в любую погоду"!
Но вскоре что то пошло категорически не так и славные, скромные индонезийские парни начали бить друг другу морды... Да так увлеклись этим занятием (не исключено, что многие из футболистов латентные любители распространенного в тех краях тайского бокса, поскольку двигали руками с истинным знанием дела...) что судьи вынуждены были прервать матч....
Отдышавшись и зализав раны в раздевалке, через часок парни вышли как ни в чем ни бывало и начали по новой играть в футбол!))
Для поклонников этих команд сообщу. идет 72 минута, счет 0:1 в пользу Бали Юнайдет!

P.S. На 74 минуте счет стал равным. И необходимо отметить, команды играют очень дружелюбно - всего три жёлтые карточки и те были даны скорее с профилактической, паровыпускающей целью....
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 13:19
Мну жалко негров!
Разрешите им играть в нестандартной экипировке - валенки, шапки ушанки, женские. тёплые рейтузы...)
drug01
drug01
сегодня в 13:12
Все будет по уральски! Вперёд к победе!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 