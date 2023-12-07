Майга: «У меня есть паспорт РФ, считаю себя русским»

Полузащитник «Пари НН» Мамаду Майга дал комментарий касательно возможного выступления за сборную России.
Недавно я попал в расширенный список сборной Мали. К сожалению, в окончательный не получилось. Но мы на связи с главным тренером, после каждого матча разбираем ошибки — он говорит, что мне нужно исправить. Очень хочу сыграть за сборную Мали!
Если предложат сыграть за Россию, придется думать. Но моя семья будет не очень рада, если я выберу не Мали.
Больше себя ощущаю малийцем или русским? И тем и другим! У меня есть паспорт РФ, поэтому считаю себя русским. Если меня спросят, кто я такой, отвечу: «Я из Мали, но у меня паспорт России».