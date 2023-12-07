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Майга: «У меня есть паспорт РФ, считаю себя русским»

сегодня, 10:12

Полузащитник «Пари НН» Мамаду Майга дал комментарий касательно возможного выступления за сборную России.

Недавно я попал в расширенный список сборной Мали. К сожалению, в окончательный не получилось. Но мы на связи с главным тренером, после каждого матча разбираем ошибки — он говорит, что мне нужно исправить. Очень хочу сыграть за сборную Мали!

Если предложат сыграть за Россию, придется думать. Но моя семья будет не очень рада, если я выберу не Мали.

Больше себя ощущаю малийцем или русским? И тем и другим! У меня есть паспорт РФ, поэтому считаю себя русским. Если меня спросят, кто я такой, отвечу: «Я из Мали, но у меня паспорт России».

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3983pxnafgf4
3983pxnafgf4
сегодня в 11:54
Последний пост аналитика
Последний пост аналитика ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 11:10, ред.
Он в России прожил лет восемь уже, по обычному сценарию получил, в отличие от всяких бразильцев из некоторых клубов, кстати). Более того, что редкость, он даже русский знает.
112910415
112910415
сегодня в 10:44
а почему у него паспорт РФ ?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 10:27
Молодец!
adekvat
adekvat
сегодня в 10:26
Если в Мали не возьмут пойду в сборную России, туда Карпин всех берет.
Гость
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