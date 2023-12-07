Майга: «У меня есть паспорт РФ, считаю себя русским»

Полузащитник «Пари НН» дал комментарий касательно возможного выступления за сборную России.

Недавно я попал в расширенный список сборной Мали. К сожалению, в окончательный не получилось. Но мы на связи с главным тренером, после каждого матча разбираем ошибки — он говорит, что мне нужно исправить. Очень хочу сыграть за сборную Мали!

Если предложат сыграть за Россию, придется думать. Но моя семья будет не очень рада, если я выберу не Мали.