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КОНМЕБОЛ отреставрировала трофей Кубка Америки

сегодня, 12:41

7 декабря на жеребьёвки группового этапа Кубка Америки 2024 года КОНМЕБОЛ представила отреставрированный трофей данного турнира. С годами кубок был модифицирован: в него добавили деревянные элементы для размещения значков победителей. Оригинальный трофей Кубка Америки был изготовлен компанией Casa Escasany для вручения на чемпионате Южной Америки 1917 года, который позже был переименован в Кубок Америки. В 1979 году было добавлено деревянное основание, чтобы можно было добавить второй ряд значков чемпионов, а в 1995 году была добавлена третья ступень. С 2004 года вручаются различные копии трофея.

Напомним, ранее были представлены официальные мяч и талисман Кубка Америки-2024.

КОНМЕБОЛ отреставрировала трофей Кубка Америки

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Перевод с copaamerica.com
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 13:55
вот !
лёгкая модернизация почти всегда полезна !
shlomo
shlomo
сегодня в 12:43
Хорошо придумали с деревянным основанием и значками.
Гость
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